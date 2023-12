Like a Dragon: Infinite Wealth wird in absehbarer Zeit nicht zum Game Pass hinzugefügt

HQ

Kasuga Ichiban ist in einem Monat mit weiteren verrückten Abenteuern zurück, wenn Like a Dragon: Infinite Wealth am 26. Januar für PC, PlayStation und Xbox erscheint. Dies ist die Fortsetzung des brillanten Yakuza: Like a Dragon, der so etwas wie ein sanfter Neustart für die Serie war, der es Neulingen leichter machte, sich dem Spaß anzuschließen.

Aber im Gegensatz zu Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name vom letzten Monat, das an Tag 1 im Game Pass veröffentlicht wurde, sollten wir nichts Ähnliches für Infinite Wealth erwarten. In einem Interview mit Automaton Media stellt Regisseur Masayoshi Yokoyama die Strategie von Ryu ga Gotoku Studio klar:

"Im Moment gibt es keine Pläne, dass Infinite Wealth in den Game Pass kommt. Das hängt mit dem zusammen, was ich bereits erwähnt habe, aber für Gaiden dachte ich, dass der Game Pass eine Möglichkeit ist, "ausländischen Nutzern unsere Visitenkarte zu überreichen" - mit anderen Worten, Spielern, die neu in der Serie sind, die Möglichkeit zu geben, das Spiel zu genießen und Kiryu kennenzulernen. Der Game Pass erwies sich als eine sehr gute Methode, um neue Nutzer zur Interaktion mit der Serie einzuladen."

Das schließt zwar eine Neuerung in der Zukunft nicht aus, aber es sieht nicht so aus, als ob es nicht bald passieren wird, und wir möchten auf keinen Fall Ichibans scheinbar spektakulären Besuch auf Hawaii verpassen, der eine riesige offene Welt und Minispiele beinhaltet (darunter eines, das von Animal Crossing inspiriert ist).