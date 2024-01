Like a Dragon: Infinite Wealth unterstützt das Steam Deck von Anfang an

HQ

Like a Dragon: Infinite Wealth erscheint am 26. Januar für PC, PlayStation und Xbox und bietet neue Abenteuer in einer Welt, die von den Yakuza kontrolliert wird. Und jetzt hat Ryu ga Gotoku Studio bestätigt, dass noch mehr Spieler an dem Spaß teilnehmen können, da das Spiel vom ersten Tag an vom Steam Deck verifiziert ist.

Das ist zwar nicht ganz überraschend, wenn man bedenkt, dass Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name (das am 9. November veröffentlicht wurde) wie ein Zauber lief und eine kurze Infinite Wealth-Demo enthielt, aber es ist dennoch schön, eine Bestätigung zu erhalten. Die Serie ist auch auf Steam sehr beliebt, daher vermuten wir, dass es deswegen viele glückliche Steam Deck-Besitzer geben wird.

Wir sind der Meinung, dass sich das rundenbasierte Infinite Wealth hervorragend für tragbare Spiele eignet, und werden euch in unserem kommenden Test verraten, wie gut das Spiel ist.