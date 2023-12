HQ

Kazuma Kiryu wurde in der Like a Dragon-Serie durch den wunderbaren Trottel Ichiban Kasuga ersetzt, also was sollte Kiryu als nächstes tun - und wird er sogar Teil des kommenden Like a Dragon: Infinite Wealth sein, das am 26. Januar erscheint?

Das ist der Fokus eines neuen Story-Trailers aus dem Spiel, in dem Kiryu alte Freunde trifft und darüber spricht, was er in Zukunft tun sollte. Schaut es euch an, um zu sehen, was auf der Bucket List des ehemaligen Protagonisten steht.