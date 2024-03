Like a Dragon: Infinite Wealth hätte noch drei Jobs mehr haben können

HQ

Like a Dragon: Infinite Wealth war eines der ersten großen Spiele, die in diesem Jahr veröffentlicht wurden, und hatte einen großartigen Start mit hohen Bewertungen und beträchtlichen Verkäufen. Es ist mit Abstand das bisher größte Spiel der Serie und bietet unter anderem 27 deutlich unterschiedliche (sowohl in Bezug auf das Aussehen als auch auf die Eigenschaften) Berufe.

Eigentlich hätten es noch mehr sein können, aber die Entwickler mussten den Sack zumachen. Kotaku interviewte den Chefproduzenten Hiroyuki Sakamoto, der sagte:

"Basketballspieler, Kuriere und Schädlingsbekämpfer waren im ursprünglichen Konzept enthalten, aber wir haben sie angesichts der Vielfalt dieser Arbeit weggelassen. Die Gegner sind auch ziemlich einzigartige Charaktere mit vielen Details und einzigartigen Konzepten, was eine große Herausforderung war."

Hast du Ichinban Kasugas Reise durch Hawaii in Like a Dragon: Infinite Wealth schon begonnen, und wenn ja, was ist dein Lieblingsjob?