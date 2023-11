Like a Dragon: Infinite Wealth hat eine dreimal so große Welt wie Yakuza: Like a Dragon

HQ

Yakuza: Like a Dragon hatte eine wirklich große Welt zu erkunden, denn die Version von Yokohama war ein riesiger Ort mit viel von allem. Aber es scheint immer noch, als ob die Fortsetzung Like a Dragon: Infinite Wealth eine völlig andere Geschichte mit einer Welt sein wird, die absolut riesig ist.

Dies wurde in einem japanischen X-Post enthüllt, in dem es heißt, dass wir Honolulu City, Hawaii, erkunden können, eine Stadt, die viele verschiedene Gegenden mit unterschiedlichem Flair bietet, die dreimal so groß ist wie Yokohama. Zu den vielen Orten, die wir besuchen können, gehören das Anaconda Shopping Center, Aloha Beach, die gemütliche Waikiki Town Area, Chinatown, Little Japan und der gefährliche District 5.

Uns wurde auch gesagt, dass es eine gute Idee ist, gründlich zu erkunden, da es so ziemlich überall Gegenstände, Rüstungen und Waffen geben wird. Wir wussten bereits, dass Like a Dragon: Infinite Wealth das längste Spiel der Serie sein wird, klingt sicher so, als gäbe es für Ichiban Kasuga ziemlich viel zu tun, nicht wahr?