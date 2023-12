Like a Dragon: Infinite Wealth dauert "ca. 3-4 Tage ohne Schlaf"

HQ

Auch wenn das Yakuza-Franchise, das heutzutage Like a Dragon heißt, fast immer riesige Abenteuer geboten hat, scheint es immer noch, als würde das kommende Like a Dragon: Infinite Wealth dies auf eine ganz neue Ebene heben. Wie wir bereits berichtet haben, ist die Welt dreimal so groß wie Yakuza: Like a Dragon, was von Anfang an riesig war. Und es ist nicht nur für die Show, denn es gibt tonnenweise Dinge zu tun.

Studio Director Masayoshi Yokoyama erklärt die Größe in einem Interview bei Automaton-Media und erklärt, dass das Spiel vielleicht nie endet, wenn man versucht, alles zu tun:

"Zunächst einmal ist die Hauptgeschichte lang. Es gibt zwei Hauptprotagonisten und zahlreiche andere Charaktere, so dass die Anzahl der Nebengeschichten, die mit jedem von ihnen verbunden sind, beträchtlich ist.

Dann gibt es noch "Dondoko Island" und "Bucket List", die vollgepackt mit Nebeninhalten sind und umfangreich genug sind, um unabhängige Spiele zu sein, je nachdem, wie man sie spielt. Auf der anderen Seite sind sowohl "Dondoko Island" als auch "Bucket List" optional. Schließlich waren Nebengeschichten in Like a Dragon-Titeln schon immer optional. Du kannst nur durch die Hauptgeschichte gehen, wenn du willst, und du kannst auch die Nebengeschichten spielen, um die Lautstärke zu spüren. Daran hat sich auch bei Infinite Wealth nichts geändert. Außerdem, wenn du versuchst, alles zu klären, wird es vielleicht nie enden."

Aber selbst wenn du keine Nebengeschichten machst und einfach nur durch das Abenteuer hetzst, wirst du immer noch 3-4 Tage (ca. 100 Stunden) brauchen, wenn du nicht schläfst und einfach nur spielst - obwohl Yokoyama nicht glaubt, dass du das versuchen solltest:

"Wenn du nur die Hauptgeschichte von Infinite Wealth abschließen wolltest, würde es etwa 3-4 Tage ohne Schlaf dauern. Das bedeutet keinen Schlaf, keine Umwege und fast keine Nebengeschichten, also genieße das Spiel bitte Stück für Stück, ohne Schlaf zu verlieren."

Bei einem Spiel wie Like a Dragon: Infinite Wealth geht es darum, lustige Dinge, seltsame Minispiele, unerwartete Geheimnisse und mehr zu entdecken, so dass es so aussieht, als ob jeder, der sich dem neuen Abenteuer von Ichiban Kasuga hingeben möchte, auf seine Kosten kommt.