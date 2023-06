Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name-Trailer bestätigt den Start im November

HQ

Ryu ga Gotoku Studio wird nächste Woche einen eigenen Stream mit Ankündigungen haben, aber das hat sie nicht davon abgehalten, gestern Abend einen Leckerbissen zu teilen.

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name erschien auf dem Summer Game Fest in Form eines Gameplay-Trailers, der Kiry... Ich meine, Joryu kombiniert seinen traditionellen Yakuza-Stil mit dem High-Tech-Agenten-Stil, der elektrifizierte Bindedrähte enthält, die Feinde in Kämpfen herumschleudern können.

Scheint etwas zu sein, das sich viele Fans der Yakuza-Spiele wünschen würden, weshalb es erwähnenswert ist, dass der Trailer mit der Enthüllung der Spielstarts am 9. November endet.