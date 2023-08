Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name zeigt neuen Trailer

HQ

Like a Dragon hat dieses Jahr mit Like a Dragon: Ishin bereits eine große Veröffentlichung erlebt, die uns in die Vergangenheit zurückversetzt hat. Das nächste Spin-off der Reihe, Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, hat gerade einen neuen erweiterten Trailer bekommen.

The Man Who Erased His Name bietet eine neue Geschichte, die sich um Kazuma Kiryu dreht, der in diesem Titel unter dem Codenamen Joryu firmiert. Neben der Geschichte des Spiels wird es viele Minispiele sowie einige aufregende Kämpfe geben.

Spieler, die vorbestellen, erhalten das Legendäre Kämpferpaket, das die Like a Dragon-Ikonen Goro Majima, Taiga Saejima und Daigo Dojima als spielbare Charaktere im Kolosseum-Kampfarena-Modus enthält. Außerdem erhaltet ihr einen kleinen Vorgeschmack auf den nächsten Hauptteil, Like a Dragon: Infinite Wealth, der Anfang 2024 erscheinen soll.

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name erscheint am 9. November für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC.