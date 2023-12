Like a Dragon Gaiden bekomme noch in diesem Monat eine englische Synchronisation

HQ

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name Gaiden: The Man Who Erased His Name wurde letzten Monat veröffentlicht und wir mochten es wirklich. Leider war es bei der Veröffentlichung kein vollständiges Paket, da englische Stimmen fehlten, etwas, von dem wir wissen, dass viele von euch es vorziehen, die japanischen Originalstimmen zu verwenden.

Glücklicherweise haben Ryu ga Gotoku Studio und Sega bereits bestätigt, dass wir eine englische Synchronisation erhalten werden, und noch besser - sie kommt bald. In einem neuen X-Post enthüllt der offizielle Account des Franchise, dass "die englische Synchronisation für Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name: The Man Who Erased His Name im Dezember über ein kostenloses Update kommt".

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name Gaiden: The Man Who Erased His Name bereitet so ziemlich die Bühne für das nächste große Spiel der Serie, Like a Dragon: Infinite Wealth, in dem der wunderbare Goofball Ichiban Kasuga für neue Abenteuer und verrückte Minispiele zurückkehrt.