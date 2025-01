Like a Dragon Direct für Donnerstag geplant

HQ

Während sich diese Woche alles um CES und Technologie dreht, haben Sega und Ryu ga Gotoku Studio beschlossen, dass es zum Teil auch um Like a Dragon geht. Wir sagen das, weil das Paar gerade einen neuen Like a Dragon Direct Showcase angekündigt hat, der in den kommenden Tagen stattfinden soll.

Am Donnerstag, den 9. Januar, um 17:00 Uhr GMT / 18:00 Uhr MEZ erwartet uns eine Show, die sich anscheinend hauptsächlich auf Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii konzentrieren wird. In einer Pressemitteilung heißt es:

"Der Livestream wird verschiedene Updates und erste Einblicke in neue Funktionen für das kommende moderne Piratenabenteuer Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii geben, das am 21. Februar startet."

Je nachdem, wo Sie die Show sehen können, wird sie live auf YouTube und Twitch übertragen.