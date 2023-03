Lightyear Frontier wurde auf unbestimmte Zeit verschoben

HQ

Frame Break, der Entwickler hinter dem kommenden Lightyear Frontier, hat angekündigt, dass das Spiel sein geplantes Veröffentlichungsfenster nicht machen wird und stattdessen auf unbestimmte Zeit verschoben wird.

Wie in einer Erklärung auf Twitter angekündigt, wird uns gesagt, dass der Entwickler "sich derzeit nicht auf ein Startfenster festlegen kann", da "die Entwicklung von Videospielen schwierig ist".

Die Erklärung stellt auch fest, dass Frame Break "sich weiterhin dafür einsetzt, eine durchdachte Erfahrung zu schaffen und das Gespräch mit unserer Community fortzusetzen".

In Bezug darauf, was dies für die tatsächliche Ankunft von Lightyear Frontier bedeutet, wird uns nur gesagt, dass in Zukunft ein Startfenster kommuniziert wird, sobald der Entwickler eine Vorstellung davon hat, wann der Titel bereit sein wird, in Early Access einzutreten.