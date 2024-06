Lightyear Frontier feiert eine Million Spieler mit dem ersten Post-Launch-Update

HQ

Seit Lightyear Frontier Anfang des Jahres in den Early Access eingeführt wurde, haben die Spieler bestimmte Quality-of-Life-Features angefordert, um es ins Spiel zu schaffen. Und laut einer aktuellen Pressemitteilung des Entwicklers Frame Break wird das erste große Update viele davon enthalten.

Das Making It Home-Update erscheint am 26. Juni und wird viele große Änderungen an Lightyear Frontier mit sich bringen. Sie können Ihr Gehöft mit neuen Funktionen wie Wanddekorationen besser anpassen. Banner, Poster, Bänke, Lichter und mehr sind auf dem Weg, und mit dem neuen längeren Tag- und kürzeren Nachtzyklus können Sie mehr Zeit damit verbringen, Ihre Handarbeit in der Sonne zu bewundern.

Wenn Sie eher ein Entdecker sind, können Spieler jetzt mit Lightyear Frontier ihre Karte markieren. 1.000 Stempel können von Spielern auf einem Server platziert werden, und sie können wichtige Orte auf der ganzen Welt markieren. Wenn du mit einem Freund mit der Erkundung fertig bist, möchtest du dich vielleicht bei einem Neuankömmling auf deinem Server mit einem Emote bedanken oder Hallo sagen, einer der anderen Neuzugänge im Spiel.

Von den Fans gewünschte Funktionen wie neue Blattsprossen, automatische Sammlung von Aufbewahrungsboxen und mehr werden ebenfalls in diesem satten Update enthalten sein, also halten Sie nächste Woche die Augen offen, um weitere Informationen zu erhalten.

Lightyear Frontier ist jetzt für PC und Xbox Series X/S verfügbar.