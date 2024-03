Lightyear Frontier Entwickler erklären, warum sie im Game Pass gestartet sind

HQ

Heute ist Game Pass als Konzept nicht mehr neu und viele andere Unternehmen haben einen eigenen Abo-Service für Spiele gestartet. Wie Sie wahrscheinlich wissen, veröffentlicht Microsoft seine eigenen Titel direkt auf Game Pass, aber es ist auch üblich, dass Spiele von Drittanbietern am ersten Tag veröffentlicht werden, oft Indie-Spiele.

Viele haben über die Auswirkungen debattiert, sowohl gute als auch schlechte, und in einem neuen Interview mit TrueAchievements spricht Joakim Kopriva Hedström, CEO von Frame Break, über seine Entscheidung, das neu veröffentlichte Lightyear Frontier direkt auf Game Pass zu veröffentlichen. Er sagt, dass er es als eine großartige Möglichkeit sieht, ein neues Publikum zu erreichen, das sonst vielleicht nicht bereit wäre, einen so seltsamen Titel zu kaufen, und behauptet, dass das Konzept "überraschend schwer in Worte zu fassen ist (es gibt viele Möglichkeiten, 'Mech-Farming' zu interpretieren), also hoffen wir, dass der Game Pass die Einstiegshürde für Leute senkt, die unentschlossen sind, das Spiel auszuprobieren und zu verstehen, worum es geht."

Er sagt auch, dass Microsoft schon früh in die Produktion involviert war, noch bevor es überhaupt angekündigt wurde, als Frame Break das ID@Xbox Programm für die Selbstveröffentlichung von Lightyear Frontier auswählte. Dies führte später zu viel positiver Aufmerksamkeit und der Entscheidung, es bei der Premiere auf Game Pass zu veröffentlichen. Jetzt hoffen sie, dass sich mehr Gamer trauen, ihren Horizont zu erweitern:

"Die Senkung der Einstiegshürde trägt viel dazu bei, dass Spieler Spiele ausprobieren, die sie sonst nur zögerlich kaufen würden, und macht es für die Spieler einfacher denn je, ihren Spielgeschmack zu entdecken und zu erweitern. Meine Hoffnung ist, dass dies experimentelleren Nischenspielen ermöglicht, ihr Publikum zu finden und zu gedeihen, wo sie sonst auf traditionellen Vertriebsplattformen Schwierigkeiten gehabt hätten."

Lightyear Frontier (Early Access) hat uns sehr gut gefallen und ihr könnt unsere Gedanken dazu hier in unserem Testbericht nachlesen. Aber was glaubst du, hat Game Pass Spieler dazu gebracht, sich an Titel zu wagen, die sie sonst nur zögerlich kaufen würden?