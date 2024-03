Lightyear Frontier (Early Access)

HQ

Es war nicht gerade Stardew Valley, das das ins Rollen brachte, was wir heute alle das Genre der "Landwirtschaftssimulation" nennen, aber wir sind uns einig, dass hinter dieser relativ einzigartigen Struktur heute viel mehr Energie steckt als früher. Sich um ein Landgut zu kümmern, Getreide anzupflanzen und langsam seine kleine geschützte Ecke der Welt ein wenig zu erweitern, während man seine unmittelbare Umgebung erkundet, ohne sich dabei besonders bedroht zu fühlen, ist zu einem festen Bestandteil des Genres geworden, und das zu Recht.

Lightyear Frontier ist eine etwas andere Variante dieser mittlerweile bekannten Formel, aber in vielerlei Hinsicht ist es auch "nur" eine Faming-Sim. Das bedeutet, dass du bereits weißt, ob das Spiel etwas für dich ist, und es ist auch einfach, mein Urteil über den Unterhaltungswert des Spiels zusammenzufassen, ohne wirklich in die Details eintauchen zu müssen; Wenn Sie gerne Simulationen farmen, hält Lightyear Frontier in vielerlei Hinsicht stand, und wenn nicht? Nun, dann werden Sie hier wahrscheinlich nichts finden, was Ihre Meinung ändern wird.

Natürlich reicht das allein nicht aus, also schauen wir uns einfach an, was der Entwickler Frame Break nächste Woche nach Jahren der Entwicklung für den Early Access zur Verfügung stellt. Die Erde ist am Ende, die Ressourcen gehen zur Neige und als Reaktion darauf wenden sich einige dem Lightyear Frontier -Programm zu, das abenteuerlustige Seelen auf der Suche nach grüneren Weiden in die Tiefen des Weltraums schickt. Du bist einer dieser Reisenden, der ganz allein auf einem üppigen, lebendigen und friedlichen Planeten landet, und mit Hilfe eines Mechs (der zuvor für den Kampf entwickelt wurde, aber als perfektes Landwirtschaftswerkzeug umgestaltet wurde) musst du dein eigenes, isoliertes Landhaus bauen, weit weg von Konflikten, Zivilisation und Lärm. Hier am Rande unserer Galaxie gibt es nur dich - und bis zu drei Freunde, wenn du im Koop-Modus spielen willst.

Wenn ich friedlich sage, dann meine ich das auch so, denn Lightyear Frontier hat kein Kampfsystem, und es kommt nur gelegentlich vor, dass überhaupt Gefahr besteht. Tatsächlich gibt es nur wenige Mechaniken, die deinen Fortschritt zu verlangsamen drohen, und das ist eigentlich der springende Punkt. Du steigst in deinen Mech, erkundest diesen sanft schönen Planeten mit einem atemberaubenden Himmelsdach über dir und nimmst Ressourcen mit nach Hause, die sowohl für den Erhalt deiner Farm als auch für die Erweiterung deines Anwesens verwendet werden. Das ist alles, was es geht - bis jetzt.

Dein Mech reagiert fantastisch auf die Steuerung, und wenn du die L1-Taste gedrückt hältst (ich habe auf Steam Deck gespielt, wo das Spiel mit respektablen 30 FPS läuft und die meisten Details entweder auf mittel oder niedrig sind), kannst du verschiedene Arten von Werkzeugen an den Armen des Anzugs anbringen, mit denen du dann bestimmte Aufgaben ausführen kannst. Es gibt eine Saatpistole, die Samen in gedüngten Boden sät, ein Gewehr, das die gleichen Pflanzen bewässert, und spezielle Werkzeuge, um Steine zu brechen oder Holz zu sammeln. Es ist alles relativ standardisiert, aber zweifellos befriedigend, und weder das Bewegen in deinem Mech zum Erkunden noch das Sammeln von Ressourcen ist jemals zu langweilig, zu langweilig oder geradezu unattraktiv. Selbst im Early Access ist Lightyear Frontier solide optimiert und frei von den Kinderkrankheiten, die wir normalerweise bei dieser Art von Veröffentlichungen finden.

Zu Beginn wirst du mit einer Reihe von Schlüsselzielen begrüßt, wie z.B. ein Zelt zum Schlafen zu bauen, die Trümmer zu sammeln, die mit deinem Mech herumgelandet sind, und schließlich Samen zu pflanzen und dein kleines Landhaus zu gründen, aber sagen wir einfach, dass das Spiel in seiner aktuellen Form keinen linearen Rahmen für deine Erfahrung priorisiert. Es geht in erster Linie darum, die verschiedenen Tools zu beherrschen, eine Produktionspipeline aufzubauen und Ihre Basis zu erweitern. Sie werden durch die Planung und den Bau geführt, aber Sie sollten nicht zu Lightyear Frontier kommen, in der Hoffnung, eine kohärente Geschichte zu erzählen oder auf ein einheitliches Ziel hinzuarbeiten. Das Ziel ist der Weg. Sicher, es ist ein Mysterium, etwas zu erforschen, das wie die Trümmer einer ausgestorbenen Zivilisation aussieht, aber das ist nicht der Fokus als solcher.

Es geht darum, sich zu amüsieren, seinen eigenen Weg zu finden und gelegentlich anzuhalten, um die Aussicht zu genießen und die ruhige und etwas unzusammenhängende Musik zu genießen, während Sie gehen. Das Bauen ist so einfach wie nie zuvor, und langsam aber sicher baust du eine ziemlich solide Pipeline, ähnlich wie in Stardew Valley, pflanzt, erntet, lagerst, veredelst und verwendest Ressourcen, um neue Gebäude zu bauen und deinem Mech auch etwas Liebe zu geben.

Ist das alles ein bisschen sinnlos? Vielleicht wäre das zum Zeitpunkt des Schreibens sicherlich eine potenzielle Kritik am Spiel, und da es keinerlei Überlebensmechaniken gibt (man braucht selbst weder Nahrung noch Wasser), könnte das Erleben dieser fremden Welt mit Freunden dazu beitragen, dem Spiel einen kleinen Funken zu verleihen. Man könnte es aber auch umdrehen und sagen, dass Lightyear Frontier wirklich eines der entspannendsten Spiele ist, die ich seit Jahren gespielt habe. Beeinflusst die Tatsache, dass es nichts gibt, was dich antreibt, außer genug Ressourcen in die Hände zu bekommen, um das nächste Ding herzustellen, das du brauchst, deine Motivation? Vielleicht, aber für den Moment ist das sowohl schön anzusehen, als auch angenehm zu hören und wirklich gut zusammengestellt. Ich werde das Spiel bis zum Early Access verfolgen und es auch genießen, meine kleine persönliche Ecke hier und da zu erweitern.