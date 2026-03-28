Lights Out 2 endlich passiert

2016 drehte ein Filmemacher einen Horrorfilm für weniger als 5 Millionen Dollar, und wir, Horrorfans auf der ganzen Welt, gaben im Gegenzug 150 Millionen Dollar zurück. Dieser Filmemacher war David F. Sandberg, der Film war Lights Out, und anscheinend hat niemand diese Zahlen vergessen, denn es wurde gerade angekündigt (über The Hollywood Reporter), dass New Line endlich mit einer Fortsetzung voranschreitet.

Was die Details angeht, so hat das Studio den Drehbuchautor Connor Osborn McIntyre engagiert, um das Drehbuch zu überarbeiten, und es ist eine Verpflichtung, der man Aufmerksamkeit schenken sollte. Er schrieb Animals, also den kommenden Thriller, den Ben Affleck inszeniert hat und in dem er die Hauptrolle spielt, und letztes Jahr wurde sein Originaldrehbuch American Midnight in die Black List (diese jährliche Zusammenfassung der besten unproduzierten Hollywood-Drehbücher) veröffentlicht, bevor es prompt an Netflix verkauft wurde.

Auch die meisten der ursprünglichen Crew kehren zurück. Sandberg und Drehbuchautor Eric Heisserer werden zusammen mit Lawrence Grey, der von Anfang an dabei war, sowie James Wans Atomic Monster-Banner produzieren. Anstatt ein Studio, das ein altes IP hervorholt, wirkt es so, als wollten die Leute, die das erste Stück gemacht haben, es tatsächlich noch einmal aufgreifen.

Worum wird es in der Fortsetzung gehen? Niemand sagt etwas. Handlungsdetails sind, in den Worten des Hollywood Reporter, "kept in the dark ", ein Satz, den offensichtlich jemand gerne geschrieben hat. Lights Out begann als Kurzfilm, den Sandberg zusammen mit seiner Frau, der Schauspielerin Lotta Losten, drehte, über eine Gestalt, die nur erscheint, wenn das Licht ausgeht. Es ist eine einfache Prämisse, und meiner Philosophie nach ist das einfache sehr gut gemachte doppelt so gut. Ob das hier der Fall ist, müssen wir abwarten.

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