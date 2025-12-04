Light of Motiram Werbeaktionen pausiert, während die Sony-Urheberrechtsklage zunimmt

HQ

Die andauernde Saga und der Rechtsstreit zwischen Tencent und Sony um Light of Motiram dauern an. Das Spiel steht unter Beschuss, nachdem Sony es beschuldigt hat, ein "sklavischer Klon" der Horizon -Reihe zu sein, was in den Monaten vor einem scheinbar vollständigen Urheberrechtsgerichtsverfahren Anfang 2026 zu allerlei juristischen Sticheleien geführt hat.

In dieser Hinsicht hat The Game Post nun bekannt gegeben, dass Tencent zugestimmt hat, jegliche Werbearbeit auf Light of Motiram zu pausieren, bis der Rechtsstreit entschieden ist. Dies wurde in einer Gerichtsakte bestätigt, in der steht, dass es keine weiteren Marketingmaßnahmen oder öffentliche Tests geben wird, bis die einstweilige Verfügung geklärt ist.

Die Einreichung wurde im Northern District of California eingereicht und erklärt, dass beide Parteien "in Gespräche verwickelt sind, um den aktuellen Streit zu lösen", was etwas länger dauern könnte als erwartet, da Sony einer Verlängerung des Antrag auf einstweilige Verfügung zugestimmt hat, um sicherzustellen, dass Tencent mehr Zeit zur Vorbereitung hat.

Im Rahmen dieser Vereinbarung hat Tencent außerdem versprochen, dass der Veröffentlichungstermin für Light of Motiram nicht auf etwas früher als das derzeit dem Spiel angehängte Q4-Fenster 2027 vorgezogen wird.