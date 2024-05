Light No Fire wird beim Summer Game Fest auftreten

HQ

Es war tatsächlich auf der letztjährigen The Game Awards, als wir zum ersten Mal einen Blick auf das kommende Projekt Light No Fire No Man's Sky Entwickler Hello Games erhielten. Das Spiel wurde mit äußerst ehrgeizigen Prämissen gezeigt, darunter eine vollständig entworfene und gebaute Welt, die der Erde selbst ähnelt und in einem ähnlichen Maßstab existiert, während sie gleichzeitig ein Fantasy-Thema hat. Es sieht so aus, als würden wir in den kommenden Wochen einen weiteren Blick auf dieses Spiel werfen.

Hello Games hat bestätigt, dass Light No Fire am 7. Juni bei Summer Game Fest erscheinen wird. Es gibt keine Ahnung, was dieser Auftritt beinhalten wird, aber abgesehen von einem Trailer werden wir vielleicht auch etwas über die Veröffentlichungspläne für das Spiel erfahren und wann der Entwickler erwartet, es in die Hände der Spieler zu legen.