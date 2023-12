Light No Fire ist die spirituelle Fortsetzung von No Man's Sky

Hello Games hat bei der Verbesserung von No Man's Sky erstaunliche Arbeit geleistet, nachdem es die Versprechen und Erwartungen bei der Veröffentlichung vor sieben Jahren nicht erfüllt hat, also ist es an der Zeit, den Entwicklern eine weitere Chance zu geben, nachdem sie seitdem nur das viel kleinere The Last Campfire veröffentlicht haben? Es ist an der Zeit, sich zu entscheiden.

Sean Murray kam bei den Game Awards auf die Bühne, um das nächste große Spiel von Hello Games zu enthüllen: Light No Fire. Ich sage großes Spiel, auch wenn es ein eher fokussiertes No Man's Sky ist, da es uns ermöglicht, so ziemlich alles auf einem Fantasy-Planeten von der Größe der Erde frei zu erkunden und zu tun. Dazu gehört das Erkunden der prozeduralen Welt zu Fuß, auf einem Drachen oder was auch immer, das Bauen von Siedlungen, das Erleben von Abenteuern oder alles andere, was du alleine oder mit den anderen Spielern auf dem Planeten willst.

Der Enthüllungstrailer lässt das Projekt definitiv ehrgeizig erscheinen, daher ist es wahrscheinlich klug von Murray und seiner Crew, noch keine Plattformen oder ein Veröffentlichungsdatum bekannt zu geben, um sicherzustellen, dass der Start weitaus besser verläuft als der von No Man's Sky.