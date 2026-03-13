Die besten Lush-Produkte

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Als selbsternannter Lush-Experte habe ich praktisch jedes Produkt, das sie anbieten, ausprobiert und getestet. Ich habe einige meiner Favoriten in diesem Artikel zusammengestellt, die meiner Meinung nach definitiv Ihr Geld wert sind.

Scrubee – £10,00

Dieses honighaltige Duschpeeling besteht aus Mandeln und Sheabutter, das die Haut nach der Anwendung weich und weich macht. Die gemahlenen Mandeln sind hier wirklich der Star der Show und liefern genau die richtige Menge Körnung, um abgestorbene Hautzellen zu schrubben, sodass sich nach der Anwendung sauber und weich anfühlt. Ich benutze den Scrubee gerne dreimal pro Woche, gerade so sehr, dass ich die Hautbarriere nicht schädige.

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Sticky Dates Duschgel – £8,50, £18,00, £27,00

Ein Kultklassiker. Ursprünglich als limitierter Drop-Drop und zum bekanntesten Lush-Produkt geworden, liefert das klebrige Dattel-Duschgel einen langanhaltenden Duft von Karamell und sirupartiger Köstlichkeit, sodass man gut genug zum Essen ist.

Rose Jam Body Spray und Sticky Dates Body Spray – £28,00 bis £35,00

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Lushs Körpersprays sind ein unterschätztes Juwel und bringen mir immer die meisten Komplimente. Rose Jam hat florale, süße Noten, ähnlich wie Turkish Delight, während Sticky Dates Gourmand auf die nächste Stufe hebt – denken Sie an Sticky Toffee Puddings und scharfe Leckereien. In Kombination mit den jeweiligen Duschgels haben diese Produkte eine starke Dufthaltbarkeit (mindestens über 5 Stunden). Für nur 30 Pfund pro Stück sind sie nicht zu verachten.

Honig-, Bienenwachs- und Mandelölreiniger – £17,00

In meinem Artikel zu Winter Skin Recommendations erwähnte ich, dass dieser Reiniger meine Routine im Alleingang verändert hat. Es ist beruhigend und leicht honig duftend, cremig und leicht über die Haut zu streichen, sodass es nach dem Entfernen von Make-up oder dem Abwaschen des Tages ein weiches und sauberes Gefühl hinterlässt. Dieser Reiniger steht definitiv auf meiner Wiederkaufliste.

Yummy Custard Body Wash – Limited Edition – £9,00

Eine jährliche Muttertagsveröffentlichung, auf die langjährige Fans voller Lust warten. Yummy Custard Bodywash ist genau das, was es verspricht. Dieses dicke, fast feuchtigkeitscremeähnliche Duschgel kommt in einem Topf! Schöpfe es heraus und schäum ein, sodass du wie ein köstlicher Vanilledessert riechst. Lush selbst sagt: "Unser nicht ganz so geheimes Rezept für weiche, köstlich duftende Haut riecht sogar fast gut genug, um es zu essen (aber bitte nicht)."