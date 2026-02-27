Die besten nachhaltigen Modemarken, die nicht nur Lucy und Yak sind

HQ

Mit zunehmendem Alter wurde der Wunsch nach besseren und nachhaltigeren Garderoben-Basics, die meine eigene eklektische und verrückte Persönlichkeit widerspiegeln, immer wichtiger, und die typischen Lucy und Yaks sprachen mich einfach nicht mehr so an wie früher. Ich habe einige meiner liebsten nachhaltigen Marken zusammengestellt, die wirklich vorankommen in Mode und Nachhaltigkeit. Ob Fischröcke oder große, gestreifte Strickhosen mit rosa Ratten vorne – diese Marken sind für Sie da.

Kina und Tam

Die Gründer Gianni Kina und Linnie Tam aus Melbourne, Australien, bezeichnen sich selbst als "alberne Erwachsene in Kinderkleidung" und sind aufstrebende Indie-Mode-Kreativen mit dem Traum, Kleidung zu schaffen, die perfekt für diejenigen ist, die in der Kinderbekleidungsabteilung schauen und sich wünschen, sie wäre in Erwachsenengröße. Das Tinker-Kleid und der Gilly-Rock sind meine Lieblingsstücke von ihrer Website und perfekt für den Sommer (oder wenn man einen großen Fisch tragen möchte, denn wer möchte das nicht!)

Shop in Kina und Tam

Damson Madder

Werbung:

Damson Madder, ein fester Bestandteil jeder Garderobe, stehen an der Spitze des Rennens. Im Zentrum von allem steht die Qualität. Damson Madder sind vor allem für ihre köstlichen Gingham-Mäntel und Blusen bekannt, die Gingham an die Spitze der Mode bringen und es zum neuen Sommerklassiker machen. Obwohl ihre Stücke ziemlich teuer sind, wird für alle Stücke lebenslang kostenlose Schneiderarbeit und Reparatur angeboten, was bedeutet, dass Sie von jedem Stück ein Leben lang getragen werden!

"Jedes Damson Madder-Stück ist dafür gefertigt, zu bestehen, getragen, geliebt und erneut getragen zu werden. Unsere Hoffnung ist, dass unsere Kleidungsstücke durch durchdachtes Design und gezielte Produktion zu festen Bestandteilen Ihres Kleiderschranks werden – niemals zur Deponie bestimmt, sondern für Langlebigkeit gemacht."

Shop Damson Madder

Werbung:

Alles über Audrey

Für die Vintage-Liebhaber entstand All About Audrey aus einer Liebe zur Bohemien- und 70er-Jahre-Mode. Von Schlagärmeln bis hin zu schwungvollen Maxikleidern im psychedelischen Paisley-Muster und extravaganten Farben – All About Audrey verspricht Qualität und nachhaltige Vintage-Mode. Das Peacock Prairie Tunic und das Venus Wrap Top stehen ganz oben auf meiner Wunschliste für diesen Sommer!

Kaufen Sie alles über Audrey ein

Fauler Tölpel

Der verrückteste von allen. Lazy Oaf sind stolz auf ihre wilden Drucke, die sicherlich nicht jedermanns Geschmack sein werden. Ihre jüngsten Kooperationen mit der japanischen Spielzeugfirma Monchichhi und dem beliebten Peanut's brachten einige interessante Stücke mit sich, die ich definitiv auf meine Wunschliste setzen werde, besonders das Lazy Oaf x Monchicchi Kleid

Shop Lazy Oaf

