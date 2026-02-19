Produkte, die meine Winterhaut gerettet haben

HQ

Der Winter bringt raues Wetter mit seinen stürmischen Kältegefühlen, daher ist es besonders wichtig, auf Ihre empfindliche Haut zu achten. Im Folgenden finden Sie einige meiner Lieblingsprodukte, damit Sie immer gegen das Wetter geschützt sind!

Lanolips Lippensalbe – £8,99

Nachdem ich festgestellt hatte, dass ich gegen fast jedes einzelne Lippenprodukt auf dem Markt allergisch bin, beschloss ich, Lanolips auszuprobieren, da sie stolz darauf sind, ausschließlich natürliche Inhaltsstoffe wie Lanolin zu verwenden, ein Produkt aus Schafwolle, das die gleichen Lipide wie auf menschlicher Haut nachahmt. Ich stellte fest, dass meine Lippen nach der Anwendung von Lanolips konstant mit Feuchtigkeit versorgt waren und ich nach dem Einziehen keine schuppigen, schmerzenden Lippen bekam. Die Tube ist wirklich nützlich und ich finde, der Applikator macht das Auftragen sehr einfach. Ich persönlich liebe die Sorten Glazed Donut und Banana Cream Pie als zertifizierte Gourmande Girl, aber ich werde in Zukunft definitiv weitere Geschmacksrichtungen kaufen.

Kaufen Sie hier bei Lanolips ein.

Loccitane Almond Shower Scrub – £24,99

Loccitane gehört zu den teureren Dusch- und Hautpflegeprodukten, aber sie liefern immer Qualität und Feuchtigkeit, und ihr Mandel-Duschpeeling bildet da keine Ausnahme. Hergestellt aus Mandelöl und zerstoßenen Mandelschalen, ist dieses Peeling fest und bittig, was bedeutet, dass Sie ein grobes Peeling erhalten, das Ihre Haut weich und glatt zurücklässt. Der Duft ähnelt ihrem Mandel-Duschöl, einem Kult-Beauty-Klassiker, was bedeutet, dass Sie beide in Ihrer Routine verwenden können und Sie wie ein dekadentes Mandelgebäck riechen lassen!

Kaufen Sie hier bei Loccitane ein.

Lush Honey, Beeswax and Almond Oil Cleanser – £17,99

Als eine der neuesten Ergänzungen der nachhaltigen Bad- und Körpermarkenkollektion sind Lushs neue Reiniger wirklich erstklassig. Ich bin kein Mädchen, das eine große Hautpflegeroutine hat, da ich das Gefühl habe, dass weniger mehr für die Pflege meiner trockenen, aknennen Haut ist, daher war die Investition in einen Lush-Reiniger für mich ein ziemlich schicker Kauf, aber ich werde diesen Reiniger noch einmal kaufen. Nachhaltig hergestellt mit Mandelöl von regenerativen Bauern in Spanien und Bienenwachs aus ethisch und biologisch angebauten Söckenstöcken, entfernt dieser Reiniger Make-up schnell und effizient und bietet eine beruhigende, feuchtigkeitsspendende Barriere, die die nackte Haut vor dem rauen Winterklima schützt. Es ist unparfümiert, hat aber ein herrliches, natürliches Honigaroma, das die Haut gut genug zum Essen duften lässt.

Hier bei Lush einkaufen

Medicube Collagen Jelly Cream – £15,00

Eine virale Online-Hit, diese Jelly-Creme ist nicht nur ein Trend. Die koreanische Hautpflegemarke Medicube hat den Markt mit ihrer 98%igen hydrolysierten Kollagencreme revolutioniert, die Anti-Aging-Vorteile und eine Verbesserung der Hautelastizität bietet. Nach der Reinigung aufgetragen hat diese Creme meine Haut weich und glatt gemacht, während sie Rötungen beruhigt und eine feuchtigkeitsspendende Barriere bietet. Ich benutze sie gerne nachts und kombiniere sie manchmal mit der Medicube PDRN Salmon Mask, wenn meine Haut besonders trocken ist oder ich nach einer anstrengenden Woche einfach ein bisschen mehr Selbstfürsorge machen möchte.

Hier bei Boots einkaufen