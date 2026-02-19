Die besten Teesorte, die du in deine täglichen Rituale integrieren kannst

HQ

Der Winter scheint dieses Jahr einfach nicht zu verschwinden, und da Punxsutawney Phil mindestens sechs weitere Winterwochen vorhersagt, suchst du vielleicht nach einem leckeren warmen Getränk, um deine Knochen zu erleichtern, während die Temperaturen niedrig sind. Wenn ja, haben wir Ihnen eine Auswahl an Tees und Biere zur Verfügung, die uns bisher durch diesen Winter geholfen haben.

Twining's Superblends Glow Tea – £3,49

Das ist meiner Meinung nach der Tee aller Tees. Die Königin der Tees, wenn man so will. Eine erfrischende Mischung aus Gurke und Erdbeere, ergänzt durch eine grüne Tee-Basis und Aloe-Vera-Extrakt, ist dieser Tee in den letzten Wochen mein persönlicher Favorit. Er schmeckt nicht nur großartig, das zusätzliche Biotin unterstützt auch die Hautpflege und das Wachstum der Nägel, was diesen Tee nicht nur köstlich, sondern auch gut für Sie macht! Ich trinke diesen Tee gerne am Nachmittag, meist nach dem Mittagessen, als erfrischende Pause an arbeitsreichen Tagen.



Twinings

Twining's Kamillen-Honig-Tee – £2,00

Meiner Meinung nach kann nichts einen Gutenachttee schlagen, und Twining's hat einige der besten Mischungen auf dem Markt. Natürlich koffeinfrei und mit natürlichen Zutaten hergestellt, ist Twinings Kamillen- und Honigtee das ultimative Getränk für eine ruhige Abschaltung. Goldene Honignoten ergänzen die leicht blumige Kamille und ergeben ein entspannendes und sanftes Getränk, das perfekt für Ihren Nachttisch ist.



Twinings

Teapsy's Vanille-Rooibos-Tee "4,59" – £7,95

Teapsy ist ein kleines Unternehmen, das von zwei Freunden in Nord-London gegründet wurde, die sich selbst als "riesige Teetrinker" beschreiben. Die Marke ist schlichtweg verspielt und farbenfroh mit Getränken wie "Bubble Bath" und "Lava Lamp". Mein Lieblingstee von ihnen ist ihre "4.59"-Mischung, eine koffeinfreie Mischung aus Rooibos-Tee mit Noten von Vanille und Karamell, die einen keksartigen, warmen Tee ergibt, der wirklich eine Umarmung in einer Tasse ist. Teapsy wird ohne künstliche Aromen hergestellt und ist definitiv eine der kreativsten und schmackhaftesten Teemarken auf dem Markt.



Teapsy

Tea Pigs' Pfefferminz-Tee – £4,99

Ahhhh Teapigs. Fragen Sie jeden Teeliebhaber, den Sie kennen, und Tea Pigs werden ein fester Bestandteil ihres Teeschranks sein. Mein persönlicher Favorit ist ihr Pfefferminztee, ein natürlich koffeinfreies und starkes minziges Getränk, das die Verdauung fördert und einen frischen Geschmack verleiht. Ich füge diesen Tee in mein morgendliches Ritual ein, da er eine großartige Möglichkeit ist, morgens aufzuwachen. Ihre bleichfreien, biologisch abbaubaren Teebeutel sind ebenfalls ein Bonus, und die 100% reinen Pfefferminzblätter verleihen deinem Getränk einen echten minzigen Kick! Köstlich!

