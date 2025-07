Gamereactor's Summer Competition geht weiter: Gewinne eine Corsair K70 Pro TKL

HQ

Letzten Freitag haben wir unser jährliches Summer Competition gestartet, indem wir unseren Lesern auf der ganzen Welt die Chance gaben, ein HyperX Pulsefire Haste 2 Mini Wireless zu gewinnen. Heute erweitern wir dies, indem wir uns unserem zweiten Wettbewerb zuwenden, bei dem stattdessen ein Corsair K70 Pro TKL angeboten wird.

Ja, wie es zuvor der Fall war, müssen Sie, um Teil des Wettbewerbs zu sein, nur zu dem unten stehenden Instagram-Post navigieren, die Regeln und Bedingungen lesen und studieren und dann einfach Ihr Interesse anmelden, um die Chance zu haben, sich einen Corsair K70 Pro TKL zu sichern.

Wir werden auch am 8. August einen Gewinner ziehen, also meldet euer Interesse so schnell wie möglich an! Vergesst auch nicht, nächsten Freitag wiederzukommen, denn wir veranstalten einen weiteren Wettbewerb.

