Der CEO eines Kinounternehmens will, dass Filme länger in den Kinos zu sehen sind

HQ

Adam Aron, der CEO von AMC - der größten Kinokette in den USA - hat die aktuellen Kinofenster für Filmstarts zugeschlagen. Während und nach der COVID-Pandemie haben wir innerhalb von Monaten oder sogar Wochen nach ihrem Kinostart mehr Filme gesehen, die digital verfügbar waren, was die Kinozuschauer nicht gerade dazu verleitet, ins Kino zu gehen.

Laut Deadline möchte Aron mehr Filme sehen, die länger in den Kinos laufen. "Unserer Meinung nach sind 17 oder 30 Tage zu kurz, [und] dies ist ein Gespräch, das im Vordergrund steht, live... Wir glauben, dass jeder mehr Geld verdienen würde, wenn die Fenster länger wären", sagte er.

Aron wünscht sich auch, dass mehr Streamer wie Netflix mit ihren größten Veröffentlichungen in die Kinos kommen, bevor sie nur bei einer App landen. "In Hollywood hat sich ein allgemeiner Konsens herausgebildet – nicht von allen, sondern von den meisten – dass die erfolgreichsten Filme auf Streaming-Plattformen diejenigen sind, die zuerst in die Kinos kommen, und die Filme, die einen großartigen Kinostart haben, sind oft die meistgesehenen Filme auf Streaming-Diensten. ", sagte er.

Was denkst du? Sollten Filme länger in den Kinos laufen?

Werbung: