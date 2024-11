Lifeline erhält einen Rettungsanker in Apex Legends: Saison 23

HQ

Es ist an der Zeit, dass eine weitere Saison von Apex Legends eintrifft. Dies ist die 23. Saison des äußerst beliebten Battle Royale von Respawn, die als From the Rift bekannt ist und bereits heute ihr Debüt feiert. Was gibt es vor diesem Hintergrund neu? Was gibt es zu wissen? Was sind die großen neuen Änderungen und Ergänzungen, die in dieser Saison passieren? Es gibt ein paar aufregende Pläne, aber ohne Zweifel ist der größte und vielversprechendste eine Generalüberholung für einen Apex Legends -Veteranen, einen Charakter, der seit dem ersten Tag die Runde macht: Lifeline. Ja, die unterstützende Kampfsanitäterin wird überarbeitet, um sie an die Konkurrenz anzupassen, und im Rahmen eines kürzlichen Entwickler-Roundtables hat uns Respawn verraten, was das bedeutet.

Rettungsanker 2.0

Als andere Charaktere immer mächtiger wurden, fühlte sich Lifeline mangelhaft an, weshalb sie ein paar neue Fähigkeiten erhält. Zunächst einmal ermöglicht ihr ihre passive Fähigkeit, sich leichter auf der Karte zu bewegen, indem sie sich an ihrem Begleitroboter D.O.C. festhält und damit gleiten kann. Um ihm zu folgen, wird auch ihre Taktik angepasst, so dass sie weniger starr ist, was bedeutet, dass Lifeline einen Verbündeten auswählen und anvisieren kann und D.O.C. ihn verfolgen und kontinuierlich heilen kann, wobei Lifeline den anvisierten Verbündeten jederzeit und überall wechseln kann, wenn sie will. Zu guter Letzt wird ihre ultimative Fähigkeit darin bestehen, das Care-Paket-System fallen zu lassen und sich stattdessen um ein 360-Grad-Halo Shield System zu drehen, das D.O.C. spawnen kann. Dies schützt Verbündete vor Kugeln, während Spieler in seiner Nähe schnellere Heilung erhalten.

Diese Änderungen werden gestapelt und mit ein paar Änderungen für die gesamte Unterstützung verstärkt, wobei die gesamte Klasse jetzt mit zwei neuen passiven Vorteilen aufwartet. Die erste ist Heal Expert und ermöglicht es Unterstützungscharakteren, sich während der Heilung schneller zu bewegen. Die zweite ist Revive Speed und ermöglicht es Supportern, Verbündete schneller wiederzubeleben und gerezzte Verbündete für kurze Zeit sogar mit verbesserter Lebensregeneration zu versorgen.

Lifeline wird auch ein paar visuelle Änderungen erfahren, aber Respawn verspricht, dass sie diese im Laufe der Saison weiter vertiefen werden.

Relikte von Rissen

Die nächste große Änderung ist die Hinzufügung von Rift Relics, daher der Name der Saison. Dabei handelt es sich um mächtige Gegenstände, die eine Hommage an Apex Legends und Titanfall Überlieferungen darstellen und in kosmischen Portalen gefunden werden können, die sich auf jeder Karte befinden. Du kannst tödliche Waffen wie den EPG-1-Raketenwerfer EPG-1 von Titanfall mit unendlicher Munition oder massiv wirkungsvolle Hop-up- und Waffenverbesserungen finden, darunter eine namens Lifesteal, die es dir ermöglicht, einen Teil des Schadens zu heilen, der Gegnern zugefügt wurde. Boost Kits sind auch hier zu finden, wobei diese "realitätsverzerrende Fähigkeiten" bieten, sei es, die Zeit zurückzudrehen oder den Fängen des Todes zu trotzen.

Klaue des Raptors

Abgesehen von einem neuen Battle Pass vollgepackt mit tonnenweise neuen kosmetischen Gegenständen, die es zu verdienen gilt, ist die letzte bemerkenswerte Neuerung in Season 23: From the Rift die neue universelle Nahkampfwaffe Raptor's Claw. Dabei handelt es sich um ein kosmetisches Thema, das es den Spielern ermöglicht, ein Schlagmesser anstelle der typischen Nahkampftechnik zu verwenden, die jeder Charakter anbietet. Es wird mehrere Varianten geben und wird bei der Veröffentlichung für kurze Zeit über die Void Mercenary Store gekauft werden können, bevor auf die Mythic Shop umgestellt wird.

Da Apex Legends: From the Rift heute eintrifft, solltet ihr euch das alles selbst im Battle Royale von Respawn ansehen.