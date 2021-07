Life is Strange: True Colors wird mit deutscher Sprachausgabe ausgeliefert

Deck Nine Games wird dem kommenden Life is Strange: True Colors erstmals eine deutsche Sprachausgabe spendieren, sobald das Abenteuer am 10. September erscheint. Statt englischem Originalton könnt ihr also ein paar womöglich bekannte Stimmen wiedererkennen, die wir hier bei uns aus Film, Fernsehen und natürlich dem Internet kennen.

Diese Woche haben wir erfahren, dass Lisa Vicari (Martha aus "Dark") und Erik Range (vielen eher bekannt als Gronkh) das deutsche Sprecherteam, das Square Enix zusammengetrommelt hat, unterstützen werden. Vicari spielt die Tochter der örtlichen Blumenverkäuferin, Range spricht einen Polizisten.

Alle deutschen Sprecherrollen im Überblick:



Alex: Lin Gothoni

Charlotte: Giuliana Jakobeit

Diane: Maria Koschny

Duckie: Peter Reinhardt

Eleanor: Andrea Aust

Ethan: Luca Hinz

Gabe: Nick Forsberg

Jed: Dieter Memel

Mac: Florian Clyde

Pike: Erik Range

Riley: Lisa Vicari

Ryan: Fabian Oscar Wien

Steph: Ronja Peters



Die Katze Valkyrie wird natürlich ebenfalls von einer Katze vertont. Suzu heißt das Tier.