Life is Strange: Reunion Vorschau: Fünf wichtige Erkenntnisse aus der emotionalen Enthüllung

Es war ein Wirbelwind von einem Januar für Life is Strange Fans. Alles begann, als auf der PEGI-Website eine Anzeige für ein Spiel, von dem niemand gehört hatte, entdeckt wurde, bevor es bald aus der Öffentlichkeit genommen wurde. Die in dieser Liste enthaltenen Informationen zum Spiel besagten, dass dieses Projekt Max Caulfield und Chloe Price wieder zusammenbringen würde, was bedeutete, dass dies ein brandneues Projekt in der traditionsreichen, erzählerisch geprägten Serie sein muss. Kurz darauf gab Square Enix eine Ankündigung heraus, dass in diesem Monat ein neues Life is Strange-Spiel vorgestellt wird, und heute haben wir dieses Projekt zum ersten Mal in Form eines detaillierten Ankündigungsstreams betrachtet, in dem die Max- und Chloe-Synchronsprecher uns Schritt für Schritt durch das Spiel führen.

Ja, Life is Strange: Reunion ist real und kommt sehr bald. Mit der Wiedervereinigung von Hannah Telle als Max und Rhianna DeVries als Chloe wird dieses Spiel viele vertraute Merkmale und Elemente enthalten, denn im Gegensatz zum Sprung vom Originaltitel zum neueren Double Exposure erkundet Reunion weiterhin den atemberaubenden Campus von Caledon University im Bemühen, eine große Katastrophe zu verhindern.

Während du unten den Enthüllungstrailer zu Life is Strange: Reunion sehen kannst, haben wir, wenn du dir Zeit sparen und den langen Enthüllungsstream überspringen möchtest, mit fünf wichtigen Erkenntnissen über das Spiel.

Die Welt scheint sich wieder um die Caledon University zu drehen

Wir waren schon einmal hier und haben viel Zeit damit verbracht, durch die akademischen Flure zu streifen, aber das wird sich in der kommenden Folge nicht ändern Reunion. Double Exposure s Hauptstandort ist wieder der Hauptfokus, was bedeutet, dass Sie zu vertrauten Orten und Orten zurückkehren müssen, sei es die Snapping Turtle Bar, Moses' Labor, Max' atemberaubendes Zuhause – und so weiter. Ebenso bedeutet ein vertrauter Ort vertraute Menschen, und das bedeutet, Zeit mit Verbündeten und Freunden aus Double Exposure zu verbringen, Lehrern und Schülern, die du im ersten Kapitel vielleicht verärgert hast, und wie Telle und DeVries in der Sendung erklären, musst du dich mit "gewalttätigen Protesten, verärgertem Personal, einer Geheimgesellschaft auseinandersetzen... "

Was wir wissen und offensichtlich sehen können, ist, dass die künstlerische Leitung und die visuelle Ästhetik von Double Exposure zurückkehren, mit einer etwas verfeinerten und detaillierteren Note. Wie das Setting ist auch das durch und durch vertraut, was bedeutet, dass du, wenn dir das Sims -ähnliche Charakterdesign und der cartoonhaftere Stil gefällt, auch in Reunion viel zu schätzen sein kannst.

Eine viel düsterere und ernstere Geschichte

Double Exposure hatte seine eigenen Momente, aber es lässt sich nicht leugnen, dass das letzte Kapitel der Serie in der Prämisse etwas sicherer wirkte. Reunion wird überhaupt nicht nachziehen. In seiner rudimentärsten Form ist die Idee hinter diesem Kapitel, Max' Rewind Fähigkeit zu nutzen, um den Caledon Campus zu erkunden und herauszufinden, wer hinter einem drohenden Brand steckt, der die Universität zu Asche verbrennen und dabei viele Leben fordern wird. Es ist eine düstere und ernstere Angelegenheit, bei der die typischen Herausforderungen des Lebens trivial erscheinen, wenn man die Bedrohung bedenkt, die Max zu beseitigen versucht.

Entscheidungen sind wichtiger denn je

Und aufbauend auf diesem letzten Punkt scheinen Entscheidungen in Reunion viel, viel mehr zu zählen. Es ist nicht so, dass sie nie wichtig gewesen wären, sondern wir gehen von der Erschütterung der Gefühle zu einem Inferno über, um zu verhindern, dass er in einem lodernden Inferno gefangen wird. Auch hier ist es ernst und der Ton ist diesmal viel düsterer. Aber apropos Entscheidungen: Auch deine vergangenen Entscheidungen sind in Reunion wichtig, und so kehrt Chloe wieder ins Geschehen zurück.

Spoiler-Alarm für diejenigen, die keines der vorherigen Kapitel von Max' Geschichte gespielt haben, aber ihr erinnert euch vielleicht, dass Max in Double Exposure sich beschwerte, zwei geteilte Zeitlinien wieder zu verbinden, die sich um den Tod ihrer engen Freundin Safi drehten. Diese Zeitlinien sind auch unerklärlicherweise mit den ehemals geteilten Zeitlinien verbunden, die sich um Chloe drehten, da die Ereignisse des letzten Spiels es ebenfalls geschafft haben, die geteilten Geschichten von Life is Strange miteinander zu verweben, was bedeutet, dass Chloe sowohl lebendig als auch wohlauf ist, aber auch von gelegentlichen Erinnerungen an die Zeitlinie, in der sie starb, belastet ist. Es ist vielleicht etwas verwirrend (wie alles, was mit dem Zeitfluss herumspielt), aber der Punkt ist, dass Chloe zurück ist, sie Erinnerungen an ein erfülltes und kurzlebiges Leben hat, und je nach deinen Entscheidungen in früheren Spielen ist Max entweder erstaunt, dass Chloe lebt oder dass Arcadia Bay und Chloes Mutter am Leben und wohlauf ist. Der erzählerische Faden, der gezogen wird, hängt von deiner persönlichen Vergangenheit mit der Serie ab.

Es gehören zwei dazu

Im Gegensatz zu früheren Kapiteln der Life is Strange -Reihe übernimmt Reunion tatsächlich die Spieler gleichzeitig die Kontrolle über Max und Chloe. Max ist der Charakter, den du kennst und liebst, und er kann Rewind nutzen, um Ereignisse zu verändern und im Grunde an zwei Orten gleichzeitig zu sein. Das ist hilfreich, wenn es darum geht, Freunde vor einem unglücklichen Schicksal zu retten oder sogar um fehlerhaft eingegebene Dialogoptionen zu retconnen. Im Gegensatz zu Double Exposure kann Max sogar Rewind von Anfang an verwenden, was bedeutet, dass du seine Macht nach Belieben ausnutzen kannst.

Was Chloe betrifft, bringt sie ihre witzige Backtalk -Mechanik mit, die es ihr erlaubt, sich aus brenzligen Situationen herauszureden. Es erfordert einen kühlen Kopf und sorgfältige Planung, aber das kann genutzt werden, um einen neugierigen Sicherheitsmann von Chloes Rücken zu bringen oder einem Verdächtigen, von dem das Paar glaubt, dass er in das zukünftige katastrophale Feuer in Caledon University verwickelt ist.

Das Ende der Straße

Es hat 11 Jahre gedauert, aber Reunion gilt als das letzte Kapitel in der Saga von Max und Chloe, dem "emotionalen Abschluss" der Abenteuer des Paares. Es ist unklar, was das für die Zukunft von Life is Strange insgesamt bedeutet, aber es scheint, als sollten wir eine letzte Geschichte mit dem charismatischen Duo schätzen, zumal frühere Kapitel meist mit einem unglücklichen Ende einer Schlüssel- und Kernfigur enden. Obwohl vielleicht kein dauerhaftes...?

Also, wann dürfen wir Life is Strange: Reunion spielen, fragst du? Die gute Nachricht ist, dass der Entwickler Deck Nine tatsächlich größtenteils bereit ist, das Spiel in die Hände der Fans zu geben. Der Start ist für den 26. März 2026 angesetzt, also in etwa zwei Monaten, wobei das Spiel auf PC, PS5 und Xbox Series X/S erscheinen soll. Es gibt noch keine Informationen über einen Launch der Nintendo Switch 1 oder 2, aber Double Exposure ist schließlich auf der Switch 1 erschienen, daher ist eine vernünftige Vermutung, dass sie zumindest später auf die leistungsstärkere Switch 2 kommen wird.

Wenn Reunion erscheint, wird es mehrere Editionen zur Auswahl geben, darunter das Basisspiel, ein Twin-Pack, das das Spiel mit Double Exposure bündelt, ein Deluxe Edition, das eine Menge digitaler Goodies enthält, sowie ein Collector's Edition, das viele physische Gegenstände wie einen 12"-Vinyl-Soundtrack enthält. ein doppelseitiges Poster, maßgefertigte Gitarrenplektren und mehr. Und als abschließende Anmerkung: Wer sich nur die Basisversion des Spiels sichern möchte, wird froh sein zu hören, dass es zu einem recht vernünftigen Preis erhältlich ist, mit Life is Strange: Reunion für £44,99/€49,99.

Also, freust du dich darauf, nach Caledon University zurückzukehren?