Life is Strange: Reunion enthüllt, wird im März 2026 gestartet

Als aufmerksame Leute Anfang dieses Monats auf der Website von PEGI eine Altersfreigabe für ein beispielloses Life is Strange -Spiel entdeckten, gingen viele davon aus, dass Square Enix mit der Zeit etwas zum Teilen haben würde. Dies wurde dann noch verschärft, als die Bewertung aus der Öffentlichkeit entfernt wurde und Square Enix anschließend bestätigte, dass diese Woche ein neues Life is Strange-Spiel vorgestellt wird.

Nun, hier sind wir. Life is Strange: Reunion wurde der Welt offenbart. Als "emotionaler Abschluss der Max-und-Chloe-Saga" betrachtet, vereint dieses Spiel die beiden Protagonisten trotz der verschlungenen Ereignisse der Serie in der Vergangenheit wieder.

Erneut von Deck Nine entwickelt, wird dieses Spiel zum Launch für PC, PS5 und Xbox Series X/S erscheinen (bisher keine Pläne für Nintendo-Geräte), wobei der Launch tatsächlich viel früher erscheint als erwartet. Life is Strange: Reunion wird am 26. März 2026 Premiere feiern. Ja, sofort.

Wenn man sich anschaut, was dieses Spiel den Fans bieten wird, erklärt die offizielle Zusammenfassung die Handlung wie folgt:

"In Life is Strange: Reunion besuchen die Spieler erneut die Caledon University, wo Max Caulfield als Fotografielehrer arbeitet. Nach einem Wochenende findet Max ihren geliebten Caledon in Flammen vor, während ein loderndes Inferno das heilige Gelände zerstört und Max' Freunde, Schüler und Lehrkräfte gleichermaßen das Leben beendet. Max entkommt der Verwüstung nur dank ihrer Rewind-Kraft – sie kehrt aus dem ursprünglichen Life is Strange zurück – einer übernatürlichen Fähigkeit, die es ihr ermöglicht, die Zeit zurückzudrehen. Mit einem Selfie springt Max nur noch drei Tage zurück, um herauszufinden, wie das Feuer entstanden ist. Kann sie ihre zweite Chance nutzen, um diese feurige Katastrophe zu verhindern?"

Für mehr zu Life is Strange: Reunion lohnt es sich, unsere aktuelle Vorschau anzuschauen, in der wir eine Reihe wichtiger Erkenntnisse aus dem detaillierten Enthüllungsstream herausheben. Ansonsten werfen Sie einen Blick auf das Spiel unten.