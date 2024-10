Life is Strange-Leaks deuten darauf hin, dass eine Fortsetzung in Arbeit sein könnte Es gibt Spoiler für die Geschichte, also wirst du dich wahrscheinlich ein wenig in den sozialen Medien abmelden wollen.

HQ Life is Strange: Double Exposure wird erst morgen offiziell erscheinen, doch dank des Vorabzugangs konnten viele Spieler das Spiel bereits vorab erhalten. Dies hat dazu geführt, dass im Internet Leaks aufgetaucht sind, die Spoiler zur Handlung und zum Ende des Spiels sowie einen Hinweis auf eine mögliche Fortsetzung enthalten. Wir werden hier nichts spoilern, aber auf Reddit (via Insider Gaming) gibt es einen Beitrag, der das Ende des Spiels aufschlüsselt und erklärt, wie es zu einer Fortsetzung von Double Exposure führen könnte, wenn Deck Nine und Square Enix es auf den Karten haben. Natürlich wird eine Fortsetzung nicht automatisch bestätigt, da ein Teaser in einem Leak gefunden wurde, aber wir könnten die Abenteuerserie zu gegebener Zeit zurückkehren sehen, vor allem, wenn die Verkäufe den Erwartungen von Square entsprechen. Wenn ihr ein paar spoilerfreie Eindrücke haben wollt, schaut euch unsere Vorschau hier an und haltet Ausschau nach unserem Testbericht im Laufe des Tages.