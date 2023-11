Life is Strange erreicht über 20 Millionen Spieler

HQ

Obwohl es vor über acht Jahren veröffentlicht wurde, findet das Original Life is Strange irgendwie immer noch neue Fans von Max Caulfields Abenteuern. Und das hat nun zu einem äußerst beeindruckenden Meilenstein geführt, mit dem nur sehr wenige andere Spiele prahlen können, denn das Studio Don't Nod verrät nun auf X, dass das Spiel die 20-Millionen-Marke überschritten hat (nicht zu verwechseln mit verkauften Spielen).

Life is Strange bekommt immer noch neue Installationen, aber Don't Nod selbst hat sich von der Franchise entfernt, und das neueste Spiel - Life is Strange: True Colors aus dem Jahr 2021 - wurde stattdessen von Deck Nine entwickelt.

Wir denken, dass der Erfolg von Life is Strange wohlverdient ist und es ist ein Abenteuer, das überhaupt nicht viel gealtert ist und sich immer noch genauso relevant anfühlt. Schauen Sie sich unseren Testbericht an, um mehr darüber zu erfahren.