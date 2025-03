Life is Strange: Double Exposure war ein kommerzieller Misserfolg für Square Enix

HQ

Trotz starker Kritiken von Spielern und Kritikern bleibt die Zukunft von Life is Strange ungewiss. Dies geschieht, nachdem der neueste Teil der Serie, Double Exposure, weit unter den Erwartungen von Square Enix verkauft wurde. Laut dem jüngsten Quartalsbericht des Unternehmens wird der Titel als "großer" finanzieller Verlust bezeichnet. Das verheißt nichts Gutes für mögliche Fortsetzungen – etwas, das am Ende von Double Exposure deutlich angedeutet wurde.

"... Der Tag, an dem japanische IP die Welt im Sturm erobern wird, kommt bald. Der Kern davon werden Bandai Namco und Sony <6758>Group sein, die in der Lage sind, Anime zu erstellen, und Square Enix Holdings (Square Enix HD) <9684>. Obwohl Square Enix HD's Dragon Quest III: And Into the Legend... war mit über 2 Millionen verkauften Exemplaren ein großer Erfolg, dies wurde durch die großen Verluste von Life is Strange: Double Exposure ausgeglichen, und das dritte Quartal des Geschäftsjahres, das im März 2025 endete, endete mit einem Rückgang des Betriebsgewinns im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Final Fantasy XVI, das im Juni 2023 erscheint, soll sich übrigens bereits über 3,5 Millionen Mal verkauft haben (laut Square Enix HD-Präsident Takashi Kiryu bei der Pressekonferenz zu den Finanzergebnissen)."9684>6758>

Die Situation ist, gelinde gesagt, seltsam, denn Life is Strange ist seit langem eines der gefeiertsten Franchises von Square Enix auf dem westlichen Markt – vor allem dank seiner einzigartigen Erzählweise. Die Richtung, die mit Double Exposure eingeschlagen wurde, fand bei den Fans jedoch keinen Anklang, obwohl es sich um eine direkte Fortsetzung des ursprünglichen und wiedereingeführten Protagonisten Max Caulfield handelte.

