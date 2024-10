Life is Strange: Double Exposure Vorschau: Max ist erwachsen geworden und mit ihr die Dilemmata, mit denen sie als Spielerinnen konfrontiert ist

HQ

Das Genre der narrativen Abenteuer erlebte eine plötzliche Erneuerung, als das Team von Dontnod (heute Don't Nod) uns mit ihrer übernatürlichen Geschichte Life is Strange überraschte. Die Abenteuer und Erlebnisse der Teenager Max Caufield und Chloe Price in der Stadt Arcadia Bay fesselten uns in jeder Episode, was den Titel zu einem der besten seines Genres machte.

Diese Erfolgsformel wurde in einer Fortsetzung fortgeführt (mit neuen Charakteren und Fähigkeiten), begleitet von einem Prequel, das sich auf Chloe und ihre Freundin Rachel konzentrierte. Zudem kam ein Spin-off mit einer neuen Heldin, Alex Chen, die uns mit ihrer vielfältigen Gefühlswelt begeisterte.

Aber abgesehen vom zweiten Spiel und seinem Einführungsabenteuer The Awesome Adventures of Captain Spirit wurden die übrigen Teile, die von Square Enix (dem Lizenzinhaber) veröffentlicht wurden, zur Entwicklung an das Studio Deck Nine übergeben, das sie nun umsetzt. Dieses Mal erschaffen sie jedoch keine völlig originelle Geschichte, sondern übernehmen die zusätzliche Verantwortung, den ursprünglichen Protagonisten zu pflegen und zu ehren, mit dem alles begann.

Life is Strange: Double Exposure bringt uns zurück in die Rolle des komplexen und inzwischen erwachsenen Max Caufield, der sich in seiner unmittelbaren Umgebung einem neuen Geheimnis stellen muss, ausgestattet mit neuen "Superkräften".

In dieser Vorschauversion, zu der wir Zugang hatten, konnte ich nur die ersten beiden Kapitel der Geschichte genießen, die wir am 29. Oktober erhalten werden, aber es ist mehr als genug, um alles zu erleben, was wir in ein paar Wochen erhalten werden. Denn auch wenn die Jahre vergehen und sich die Charaktere und Handlungsstränge ändern, spielt sich Life is Strange: Double Exposure genau so wie immer.

Natürlich sind wir nicht gerade auf der Suche nach einer Innovation in der Steuerung oder einem Aktionssystem oder ähnlichem hierher gekommen. Nein, wir kommen zu Double Exposure, um eine Geschichte fortzusetzen, die wir nie mit unserer geliebten Max wieder aufgreifen wollten, und um uns in ihren Reflexionen widerzuspiegeln, wenn auch wir uns wie sie verändert haben. Und du musst mit der Vorarbeit kommen, denn Double Exposure wird die Entscheidungen respektieren, die du im ersten Life is Strange getroffen hast, und wird seine Handlung (und Max' Emotionen) entwickeln, je nachdem, ob (Spoiler) sie sich am Ende des Spiels für Chloe oder Arcadia Bay entschieden hat.

In meinem Fall, und um gut einzufangen, wie sich mein Spiel bisher entwickelt, habe ich mich dafür entschieden, Chloe zu retten, anstatt den Rest der Stadt zu retten, aber die Dinge liefen nicht so, wie Max es sich über die Jahre erhofft hatte. Eine Zeit lang war alles in Ordnung, und Chloe und Max lebten ein paar Jahre lang zusammen (sehr zusammen) und wanderten durch Nordamerika hin und her. Max machte mit ihrer unzertrennlichen Kamera weiter, machte ihre Leidenschaft für die Fotografie zum Beruf und fand ihren Platz in der Welt, während Chloe... nun, Chloe war immer ein Freigeist, den nichts und niemand an einem Ort festhalten konnte. Und nun führen sie getrennte Leben.

Max arbeitet jetzt als Artist-in-Residence bei Caledon College in Vermont, wo sie ein großzügiges Stipendium erhält, um Studenten in Fotografie zu unterrichten und ihre Fotokunst weiterhin zum Ausdruck zu bringen. Ihre Freizeit teilt sie mit seinen unzertrennlichen neuen Freunden Safi und Moses. Und alles lief gut, und sie begann sich zu fragen, ob Caledon ihr Zuhause werden könnte... bis Safi eines Nachts ermordet wird.

In seiner Verzweiflung beginnt Max, seltsame Visionen von Safi (und den anderen Bewohnern des Caledon Campus ) in einer ganz anderen Realität zu haben, in der ihre beste Freundin noch am Leben ist, aber auch in Gefahr. Und dann erwachen ihre neuen Kräfte. Sie kann die Zeit nicht mehr verbiegen, aber sie kann Portale zu einer alternativen Realität öffnen. Max muss beide Welten (die Lebenswelt und die Todeswelt) untersuchen und mit den Versionen der Charaktere interagieren, um das Geheimnis von Safis Mord zu lüften, den Täter zu überführen und den anderen Safi zu retten, bevor das Gleiche passiert.

Es ist eine Menge, die man verkraften muss, und obendrein muss Max ihr Stipendium auf dem Campus behalten und versuchen, eine romantische Beziehung aufzubauen. Das passiert, zumindest bei mir, aber wie bei der ganzen Serie können selbst die kleinsten Handlungen katastrophale Folgen in der Zukunft haben, und man wird nie wirklich wissen, ob man die beste Entscheidung getroffen hat oder nicht, bis das Abenteuer vorbei ist.

Bisher scheint mir die Erzählweise in Life is Strange: Double Exposure auf dem gleichen Wirkungsniveau zu sein, das ich von einer direkten Fortsetzung erwarten würde, aber es gibt einige Nuancen, die den Titel in gutem Zustand halten und ihn sogar von True Colors, dem letzten veröffentlichten Spiel, abheben könnten. Jede Szene macht jetzt viel mehr Spaß, weil der Körper und die Mimik der Charaktere viel besser sind, und ich denke auch, dass es klug ist, es dieses Mal nicht mit den gleichen Kräften für Max zu wiederholen. Es muss auch gesagt werden, dass wir, zumindest im Moment, einen Titel haben werden, der ziemlich lang ist als die vorherigen, da mir die Länge dieser ersten beiden Kapitel fast doppelt so lang vorkam, wie ich sie in anderen Life is Strange in Erinnerung hatte. Und die neuen Charaktere, Max' Kräfte, die Handlung und die Themen, in die sich das Spiel vertiefen wird, werden alle auf großartige Weise präsentiert.

Insbesondere die Änderung der "Dimension" schafft eine neue Ebene von Rätseln, um zwei Geschichten in einer zu erkunden, und du kannst beide Realitäten verändern, indem du Objekte von einer in die andere überträgst. Ich habe das bisher nur in einem Beispiel gesehen, aber ich kann mir vorstellen (und hoffe), dass sie dieses System weiterentwickeln, weil es sehr interessant aussieht.

Ich denke, auch die aktuelle Spielerszene wird diesen neuen Weg des Dialogs zu schätzen wissen, den Deck Nine über Inklusion und die Gender-Debatte nachdrücklich wieder eröffnen möchte. In Double Exposure ist Max offen schwul, wie viele der ihr nahestehenden Charaktere, und Themen wie Mobbing, Patriarchat, Transgender-Diskriminierung oder Rassismus sind hier zu sehen, obwohl sie auf so elegante und natürliche Weise dargestellt werden.

Alles in allem sieht es so aus, als ob wir Life is Strange Fans in ein paar Tagen ein großartiges Spiel haben werden, auf das wir uns freuen können. Eine, die die Geschichte fortsetzt, die wir 2015 gesehen haben, und eine, die sowohl dem Vermächtnis des ursprünglichen Studios als auch den aktuellen Talenten dahinter bei Deck Nine gerecht wird.