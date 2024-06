Life is Strange: Double Exposure als direkte Fortsetzung des Originals

Was für eine Überraschung haben wir heute Nachmittag beim Xbox Games Showcase erlebt, als wir die Namen Square Enix und Deck Nine wieder zusammen sahen. Life is Strange kehrt zurück, und zwar mit seinem ursprünglichen Protagonisten Max Caufield.

Life is Strange: Double Exposure spielt mehrere Jahre in der Zukunft nach den Ereignissen von Arcadia Bay und zeigt uns eine erwachsenere Max, die ihre zeitkontrollierenden Kräfte verleugnet, aber durch ihren Wunsch, einen ermordeten Freund zu retten, neue Kräfte entdeckt.

Natürlich erwartet uns ein erzählerisches Abenteuer voller komplexer Entscheidungen und emotionaler Tiefe, wenn es am 29. Oktober 2024 in die Kinos kommt. PS5, Xbox Series und Game Pass wurden bestätigt.