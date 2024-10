HQ

Es ist schwer, im Jahr 2024 überrascht zu sein, was die Life is Strange -Serie zu leisten imstande ist. Inzwischen haben wir zwei nummerierte Hauptteile gesehen, ein Prequel zum ersten und ein originelles Spin-off, das uns gezeigt hat, dass es andere Wege gibt, sich diesem teilweise übernatürlichen Universum zu nähern. Ein Universum, das sich um die Millennial-Generation dreht, ihre Art, die Welt zu sehen und sich den Herausforderungen zu stellen, die mit der krampfhaften Phase einhergehen, die vom Ende der Jugend bis zum Erwachsenenalter reicht. Natürlich hat jeder seine eigene Geschichte, aber im Gegensatz zu dem, was uns im wirklichen Leben passiert, glauben wir in den Geschichten von Life is Strange, dass wir diejenigen sind, die den Stier bei den Hörnern packen, und dass wir glauben, dass wir nur durch uns selbst (und unsere Kräfte) ändern können, was passiert. Aber wie wir alle wissen, ist das Leben komplizierter (und seltsamer) als das, was uns passiert, denn die Hauptvariable ist, wie das Leben anderer Menschen in unser eigenes passt und umgekehrt.

Eine seltsame Einführung in diese Doppelbelichtung, ich weiß, aber erlauben Sie mir, es zu erklären. Hier haben wir es nicht mehr mit jugendlichen Problemen über getrennte Familien zu tun, noch mit unverhohlenen Situationen, in denen es darum geht, wie diejenigen, die uns leiten sollen, unsere Unschuld ausnutzen, um ihre moralische Verdorbenheit zu befriedigen. In Max' Geschichte geht es nun um das Überleben in einer Welt der Erwachsenen, mit Problemen, Sehnsüchten, Leidenschaften und Sorgen um unsere Verantwortung für andere Menschen sowie für unsere eigene.

Wie ich vor einigen Wochen in meinen ersten Eindrücken nach dem Spielen der ersten beiden Kapitel kommentierte, trifft Life is Strange: Double Exposure wieder den Nagel auf den Kopf des Konzepts eines stilisierten und komplexen narrativen Abenteuers, in dem selbst kleinste Details entscheidend sein können, um die Handlung bestmöglich voranzutreiben. Aber Max Caufield ist nicht mehr das schüchterne, stille Mädchen, das wir 2015 kennengelernt haben. Sie hat viel durchgemacht, seit sie Arcadia Bay verlassen hat, und hat jetzt eine viel stärkere Entschlossenheit darüber, was sie in ihrem Leben tun und was nicht tun sollte. Sie hat auch Verantwortung, und es ist keine leichte Aufgabe, ihr Stipendium als Fotografin in Residence an der renommierten University of Caledon in Vermont zu behalten. Außerdem muss sie ihr schmerzhaftes Liebesleben wieder aufbauen. In meinem Fall habe ich mich, wie gesagt, im ersten Spiel der Serie für Chloe Price entschieden, aber das Leben hat die beiden auf unterschiedliche Wege geführt, und Max? Nun, ganz darüber ist sie noch nicht hinweg.

Glücklicherweise hat sie auch in diesem Leben einige Freunde. Doch als ihre beste Freundin Safiya ermordet wird, wird ihre Welt auf den Kopf gestellt. Zumal es scheint, dass dieser Tod eine Art Riss in der Raumzeit auslöst, in dem sich mehrere neue Realitäten überlagern. Und Max, die ihre Zeitrücklauf-Kräfte schon vor langer Zeit aufgegeben hatte, entdeckt, dass sie sich nun nach Belieben zwischen den Realitäten bewegen und zwischen ihnen interagieren kann, um den Mord an ihrer Freundin aufzuklären... und viele andere dunkle Geheimnisse, die auf dem scheinbar idealen College-Campus lauern.

Das Bewegen zwischen diesen Realitäten ist der Wendepunkt in Double Exposure im Vergleich zu den anderen Life is Strange Spielen. Wir müssen in den Detektivmodus wechseln und eine Reihe von Verdächtigen zusammenfügen, die ihr eigenes Leben (und ihre Sorgen) mit den Ereignissen verflechten, alte Wunden abstauben und vielleicht ein paar Leichen aus dem Schrank holen. Und wenn wir in einer Realität eine Sackgasse finden, müssen wir auf die andere zugreifen, um voranzukommen, wobei wir bedenken müssen, dass die Persönlichkeiten der gleichen Charaktere in verschiedenen Realitäten radikal unterschiedlich sein können. Tatsächlich kann Max allmählich den Überblick darüber verlieren, in welcher Welt sie sich gerade befindet, und über Situationen sprechen, die noch nie an einem Ort passiert sind usw. Das Gute an all dem ist, dass Deck Nine, das Studio, das den Charakter und das Don't Nod-Franchise übernommen hat, es geschafft hat, es richtig zu machen. Nicht nur den Protagonisten und das vorherige Werk zu respektieren, sondern auch eine duale Erzählung zu schaffen, die in beiden Welten (Leben und Tod) aufrechterhalten und scharf miteinander verflochten ist, bis sie in einem Schluss verschwimmt.

Andernfalls bleibt das Point-and-Click-System das gleiche wie bisher. Beobachten, interagieren, Objekte aufheben, Aufgaben in einer bestimmten Reihenfolge ausführen und Entscheidungen treffen, was wohl der wichtigste Punkt ist, für den diese Serie in Erinnerung bleibt. Die Geschichte funktioniert, wenn auch nicht mehr so stark oder überraschend wie in ihren Anfangstagen, aber sie entwirrt die Nebenhandlungen immer noch elegant genug, um das Interesse zu wecken. Ebenso das Gefühl, ins Leere geworfen zu werden, wenn eine jener "entscheidenden" Entscheidungen, deren Ausmaß wir erst in der Endphase des Abenteuers verstehen werden, da ist.

Und auch wenn die Jahre vergangen sind, sieht dieser LiS: Double Exposure jünger aus als je zuvor. In der Tat war es nicht meine Einbildung, als ich den Test gespielt habe, die Gesichtsanimationen sind sehr ordentlich und dies wird auch in der Erzählung ausgenutzt, wo es einfacher ist, einige kleine Gesten zu lesen, die Hinweise hinterlassen oder den Verdacht auf Hintergedanken erwecken können. Wir sehen auch, wie Max bei der einen oder anderen Gelegenheit glücklich ist.

Die Schatten und die Beleuchtung sind nicht so brillant, und vielleicht hätte man mehr Sorgfalt in die Erzeugung von Shadern in den Szenen stecken können, insbesondere bei den Lichtquellen. Aber abgesehen von den technischen Einschränkungen erwartet man bei diesem Titel eine großartige Geschichte, die mit diesem hipsterischen, modernen Intellektualismus aufgeladen ist, der dem Gameplay ebenso innewohnt wie die seltsamen Kräfte seiner Protagonisten. Ebenso ist es gut, eine Welt wie die heutige zu sehen, in der bestimmte Werte der Achtung der Gleichheit aller Menschen, unabhängig von Geschlecht, Identität oder Rasse, weiterhin normalisiert zu sein scheinen und einen sicheren Ort bieten, an dem sich jeder repräsentiert fühlen kann, insbesondere in den verborgensten Gruppen in den Augen unserer Gesellschaft. Bravo auch an die Drehbuchautoren.

Das Überraschungsgefühl von Life is Strange: Double Exposure trifft mich nicht mit der gleichen Wucht wie Life is Strange vor neun Jahren, aber es hat es geschafft, mich für ein paar Stunden wieder zu fesseln, um einen Charakter einzuholen, den ich schon lange sehen wollte, und mich nach dem Spielen mit einem Gefühl der persönlichen Bereicherung zurückzulassen. Ein verlockender Titel für alle, die in den kalten Herbstnächten eine Geschichte brauchen.