Life is Strange Die TV-Show enthüllt offiziell Chloe und Max als Schauspieler im ersten Poster

Unter den zahlreichen Videospiel-Adaptionen, die derzeit in Arbeit sind, ist eine Life is Strange TV-Serie in Planung. Die Adaption von Don't Nods erfolgreicher, wahlbasiertem narrativen Abenteuer werden die seltsamen Highschool-Ereignisse rund um Max Caulfield und seine Freunde in ein neues Format gebracht, und nun wissen wir, wer die Hauptrolle übernehmen wird.

Tatum Grace Hopkins wird Max Caulfield spielen, wie Variety kürzlich erfahren hat, während Maisy Stella Chloe Price spielt. Stellas Beteiligung an einer Hauptrolle wurde bereits im Januar spekuliert, aber wir wussten nicht genau, wen sie spielen würde.

Die Serie hat noch kein Veröffentlichungsdatum, aber sie erscheint bald bei Amazon Prime Video. Sehen Sie sich unten das erste Poster an, das über DiscussingFilm erhalten wurde.