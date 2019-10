Life is Strange 2 kommt im November als Box in den Handel

Life is Strange 2 hat uns mit den Diaz-Brüdern vertraut gemacht, die uns seit September letzten Jahres begleiten. Mittlerweile rückt das Ende des Spiels näher, denn in Europa wird die letzte Folge am 3. Dezember veröffentlicht (einen Tag vor dem US-Datum). Dontnod kündigte für diesen Termin nun eine physische Veröffentlichung des Spiels an. Eine Sammleredition für große Fans des Entwicklers wird es auf PC, Playstation 4 und Xbox One ebenfalls geben.

Die Standardedition (40 Euro) enthält alle fünf Episoden von Life is Strange 2, das kostenlose Prequel The Awesome Adventures of Captain Spirit und ein paar virtuelle Badges, die ihr im Spiel an euren Rucksack pappen könnt. Wer die Collector's Edition (70 Euro) kauft, erhält zusätzlich zu den Inhalten der physischen Verkaufsversion den offiziellen Soundtrack von Jonathan Moralis auf Vinyl, ein 32-seitiges Artbook mit Konzeptzeichnungen aus dem Spiel und eine Figur von Sean und Daniel. All das wird am 3. Dezember in einer schicken Box geliefert.