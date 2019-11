Life is Strange 2: Dontnod zeigt Höhepunkte aus kompletter Staffel im Trailer

Die fünfte Episode von Life is Strange 2 erscheint am 3. Dezember auf PS4, PC und Xbox One (am selben Tag wird die psychische Version der kompletten Staffel in den Regalen bereitstehen). Die erste Folge dieses emotionalen Abenteuers wurde am 26. September 2018 veröffentlicht, die Entwickler brauchten bei der Produktion dieses Kapitels insgesamt sieben Monate länger, als beim originalen Life is Strange. Der Grund dafür ist der Produktionsaufwand, der viel umfangreicher ausfiel, als es das Team zuerst absehen konnte.

Heute hat Dontnod den letzten Trailer zum bald vollendeten Abenteuer veröffentlicht, das hauptsächlich aus Szenen der ersten vier Folgen besteht. Wenn ihr bisher gewartet habt und euch überraschen lassen wollt, solltet ihr aufgrund von Episoden-Spoilern vielleicht eher nicht ins Video klicken.

Für Dontnod war Life is Strange 2 ein ehrgeiziges Projekt, das sich mit vielen schwierigen Themen, wie Obdachlosigkeit, Polizeibrutalität, Rassismus, Depressionen und Kulten befasste. Das Studio hat sogar eine Zusammenarbeit mit einer Wohltätigkeitsorganisation namens Centrepoint aufgebaut, um die Menschen darauf aufmerksam zu machen, wie groß das Problem der Obdachlosigkeit unter Jugendlichen ist.

Dontnod hat kürzlich Tell My Why angekündigt, ein weiteres episodisches Abenteuer, das aus drei Folgen besteht und Mitte nächsten Jahres erscheinen wird. Darin erhalten wir die Möglichkeit in die Haut eines Transgender-Protagonisten zu schlüpfen, was für das Medium der Games bislang relatives Neuland ist. Außerdem erwarten wir von den Franzosen den Thriller Twin Mirror, sowie ein weiteres, noch unbekanntes Projekt, das in Zusammenarbeit mit Square Enix entsteht.