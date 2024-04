Life by You wird im Juni in den Early Access gehen

HQ

Der ursprüngliche Plan war, dass die Spieler bereits gut in die digitale Welt von Life by You eintauchen und in sie einbezogen werden, da das Life-Sim-Spiel am 5. März 2024 für den PC erscheinen sollte. Das Spiel wurde jedoch mit einer Verzögerung aufgenommen, und seitdem wissen wir nicht genau, wann es erscheinen würde.

Der Entwickler Paradox Interactive hat bestätigt, dass Life by You am 4. Juni 2024 als Early-Access-Spiel erscheinen wird, und zwar sowohl über Steam als auch über Epic Games Store. In einer Pressemitteilung heißt es, dass die zusätzliche Entwicklungszeit "dem Team Zeit gegeben hat, der Grafik für die menschlichen Charaktere den letzten Schliff zu geben und das Gameplay weiter zu verbessern".

Life by You spielt in einer unstrukturierten offenen Welt, in der die Spieler Häuser bauen, ein digitales Leben erschaffen, mit anderen Spielern kommunizieren und sich mit ihnen verbinden und den Großteil des Spielerlebnisses an ihre Bedürfnisse anpassen können. Unnötig zu erwähnen, dass es ein reales Leben abseits des wirklichen Lebens sein wird, ähnlich wie wir es in der Vergangenheit bei Projekten wie Second Life gesehen haben.

Werden Sie diesen Sommer Life by You besuchen?