Life by You verschoben auf März 2024

Der Early-Access-Start des Die Sims-Konkurrenten Life by You wurde vom September dieses Jahres auf den 5. März 2024 verschoben.

Im Video unten erhalten wir ein Update von den Entwicklern, in dem sie erklären, dass sie die zusätzliche Zeit nutzen werden, um die Grafik, die Benutzeroberfläche und die Mod-Tools von Life by You zu reparieren, verschiedene Fehler zu beheben und Unterstützung für zusätzliche Sprachen hinzuzufügen.

Dies ist das Debütspiel von Paradox Tectonic und konnte auf Epic vorbestellt und auf Steam auf Wunschliste angeboten werden. Diejenigen, die bereits über Epic gekauft haben, erhalten aufgrund dieser Änderung des Veröffentlichungsdatums eine Rückerstattung.

Freust du dich auf Life by You?