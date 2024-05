Life by You auf unbestimmte Zeit verzögert

HQ

Paradoxs kommender Herausforderer von Die Sims, Life by You, wurde Wochen vor dem Early Access verschoben. Die Verzögerung hat die Veröffentlichung des Spiels auf unbestimmte Zeit verschoben.

Mattias Lilja, stellvertretender CEO von Paradox Interactive, schrieb in einem Forenbeitrag Folgendes: "Nach reiflicher Überlegung bedauern wir, bekannt geben zu müssen, dass wir beschlossen haben, das Early-Access-Veröffentlichungsdatum von Life by You, das ursprünglich für den 4. Juni festgelegt war, zurückzuziehen. Dies war keine leichte Entscheidung, zumal wir die Vorfreude und Aufregung verstehen, die viele Spieler auf das Spiel haben. Wir glauben jedoch, dass zusätzliche Entwicklungszeit erforderlich ist."

"Obwohl wir es vorgezogen hätten, uns auf ein neues Veröffentlichungsfenster festzulegen, glauben wir, dass es klüger ist, mit der Vorausplanung zu warten, als uns auf ein neues Datum festzulegen, das wir nicht sicher einhalten können", fuhr er fort.

Fans in den Foren haben dies als kein sehr gutes Zeichen für den Zustand des Spiels gewertet, aber hoffentlich können wir mit mehr Zeit das volle Potenzial von Life by You erkennen.