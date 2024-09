Liev Schreiber war "in Ordnung, an der Seitenlinie zu sitzen" und Deadpool & Wolverine zu überspringen

HQ

Deadpool & Wolverine hatte viele Gastauftritte, einschließlich Wolverine s Erzfeind Sabretooth. Aber es war eine Version der Figur, die wir seit fast zwei Jahrzehnten nicht mehr auf der großen Leinwand gesehen haben, da die neuere Version von Liev Schrieber die Figur überhaupt nicht im Film auftauchte.

Als er darüber sprach, dass er den Anruf nicht bekommen hat, um die Figur im Marvel Cinematic Universe -Film zurückzubringen, sagte Schreiber gegenüber Collider, dass er von der Reaktion der Fans "überrascht" war, aber letztendlich "in Ordnung, bei diesem Film an der Seitenlinie zu sitzen".

"Ich war so überrascht, dass wir so viele Fans hatten, und ich war so überrascht, dass die Leute sich dafür eingesetzt haben, dass ich im neuen Deadpool-Film mitspiele."

Schreiber fuhr fort: "Um ehrlich zu sein, ist es eine Menge Arbeit, den Körper auf diesen Punkt zu bringen. Ich weiß, dass ich Hugh [Jackman] dabei zugesehen habe, wie er sich wieder fertig gemacht hat, und ich dachte: 'Es ist okay, an der Seitenlinie zu sitzen.'

Hätten Sie sich gewünscht, dass Schreiber in einem zukünftigen Marvel Film in die Rolle des Sabretooth zurückkehrt?