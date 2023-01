Lies of P zeigt neues Gameplay im Radeon-Trailer

HQ

Lies of P hat gerade einen neuen Radeon-Gameplay-Trailer veröffentlicht, in dem es einige seiner Kämpfe und ein bisschen einen Bosskampf zeigt. Das kommende Soulslike von Neowiz enthält eine Wendung der typischen Geschichte von Pinocchio, in der der Märchencharakter immer noch versucht, ein echter Junge zu werden, nur dass er bereit ist, dieses Mal zu töten, um es zu tun.

Der Trailer beginnt damit, dass Pinocchio ein paar patrouillierende Wachen mit Schwert und Enterhaken losschickt. Dies setzt sich größtenteils durchgehend fort, wobei der letzte Abschnitt einem Kampf mit einem mechanischen affenähnlichen Ding gewidmet ist.

Es gibt auch einen guten Blick auf die Welt von Lies of P im Trailer und zeigt den einzigartigen visuellen Stil der Belle Epoque-Einflüsse, die viele Spieler fälschlicherweise mit Bloodborne in Verbindung gebracht haben.

Wenn überhaupt, sieht Lies of P am ehesten wie Sekiro: Shadows Die Twice aus, aber das könnte nur daran liegen, dass wir einen Kampf mit einem großen Affen sehen, mit dem Pinocchio ringen kann.

Es gibt noch kein Veröffentlichungsdatum für Lies of P, aber es soll im Fenster von 2023 herauskommen, also werden wir hoffentlich bald etwas hören.