Lies of P zeigt neue Gegner und Gebiete

Lies of P sieht nicht nur in seinem rasanten, soulslike-Gameplay beeindruckend aus, sondern auch in seinem Setting, das viele Blicke auf das kommende Actionspiel gelenkt hat. Krat scheint eine immersive Stadt mit vielen interessanten Orten zu sein, von denen einer die Lorenzini-Arkade ist.

Sieben neue Minuten Lies of P-Gameplay (die ihr euch unten ansehen könnt) zeigen die Spielhalle in ihrer ganzen Pracht. Nun, früherer Ruhm, eher so, wie die Lorenzini Arcade einst ein feines Unterhaltungszentrum war, aber seitdem stark verfallen ist.

Furchterregende Feinde und exzentrische Waffen übersäen dieses Gameplay-Material und machen uns noch mehr Vorfreude auf das Spiel, das in etwas mehr als zwei Wochen erscheinen soll.