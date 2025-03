Lies of P Regisseur möchte nicht in ein bestimmtes Genre festgelegt werden

HQ

Obwohl einige Spiele innerhalb der sogenannten Soulslike-Blase sehr gut sind, fühlt es sich oft so an, als würde dieses relativ junge Genre nur dazu dienen, bestimmte Spiele als "kleiner Bro" zu bezeichnen. Es bedeutet im Grunde, dass sie versuchen, wie die Spiele eines anderen Entwicklers zu sein, ohne deren Höhen zu erreichen.

Das ist ein Vergleich, von dem der Regisseur von Lies of P, Choi Ji-won, in Zukunft wegkommen möchte. Im Gespräch mit Eurogamer auf der GDC sagte er kürzlich, dass er möchte, dass die Fans zu schätzen wissen, was Round 8 Studio mit Lies of P als unabhängiges Produkt erreicht hat.

"In Zukunft wollen wir, dass die Fans uns nicht in ein bestimmtes Genre einordnen, sondern dass die Fans uns ansehen und tatsächlich wissen, auf welche Art von einzigartigen Komponenten, die wir liefern, sie sich freuen. Sie sehen unsere nächste Arbeit also als eine Art Projektion unseres Vertrauens und unseres Charakters, den wir in Zukunft aufbauen", sagte er. "Anstatt zu versuchen, vorherzusagen, wie das Soulslike-Genre in der Zukunft aussehen wird, konzentrieren wir uns darauf, wirklich unsere eigene Farbe und die Anziehungspunkte zu finden. Und indem wir unser eigenes Spiel entwickeln, um die Nachfrage der Kunden besser zu erfüllen und zu befriedigen, glauben wir, dass wir Vertrauen und Glaubwürdigkeit bei unseren Fans aufbauen werden."

Lies of P freut sich derzeit auf die Veröffentlichung seiner ersten Erweiterung, Overture, die diesen Sommer erscheint. Vielleicht wird es dadurch aus der Soulslike-Form brechen, in die es viele Spieler geschoben haben. In der Vergangenheit haben wir gesehen, dass sich auch andere Entwickler vor dem Soulslike-Etikett gedrückt haben, wie zum Beispiel die Köpfe hinter Black Myth: Wukong und Phantom Blade: Zero. Es könnte sein, dass wir dieses Modewort bald nicht mehr verwenden, um bestimmte Arten von Actionspielen zu beschreiben.