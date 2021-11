Lies of P mischt Bloodborne mit Pinocchio in Gameplay-Trailer

Ein Indie-Entwickler mit dem Namen "Round 8 Studio" hat diese Woche einige Aufmerksamkeit auf sich gezogen, weil uns das Unternehmen atmosphärische Eindrücke zu ihrem neuen Spiel präsentierte, die vor allem Fans von Bloodborne ansprechen möchten. Lies of P mischt düsteres Souls-Gameplay mit wütenden Puppen, was man bislang noch nicht so häufig gesehen hat.

Im ersten Gameplay-Trailer sehen wir gotische Umgebungen, Mannequin-Feinde und verschiedene Waffen, die man in herausfordernden Konfrontationen verwendet. Die Entwickler verraten einen spannenden Kniff, denn anscheinend werden wir selbst immer menschlicher, je mehr wir im Spiel "lügen". Was damit konkret gemeint ist und welche Vor- und Nachteile dieses System mit sich bringt, bleibt abzuwarten. Das erste Spiel des Studios ist übrigens ein Free-to-Play-Game namens Bless Unleashed.

