Lies of P: Komplette Edition auf der Nintendo Switch 2 Technische Vorschau: Performance That's No Lie

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Als die Nintendo Switch 2 erstmals angekündigt wurde, zogen einige Kritiker, mich eingeschlossen, die Augenbrauen hoch angesichts von Nintendos Fokus auf die verbesserten technischen Spezifikationen der Konsole. Diese Dinge waren angesichts des Alters der ursprünglichen Switch sicherlich schön, aber ich fragte mich, wie viele Konsolen sie verkaufen würden, da Nintendos größtes Verkaufsargument oft die eigene IP ist, während die technischen Verbesserungen der neuen Konsole hauptsächlich die Idee von mehr Ports verkauften. Damals konnte ich nicht verstehen, wie beeindruckend es ist, Spiele wie Cyberpunk 2077, Split Fiction und jetzt Lies of P auf der Konsole laufen zu sehen.

Lies of P fühlt sich wie ein unterschätztes Spiel an. Selbst nach Millionen von Spielern und vielen Auszeichnungen lohnt es sich immer noch daran zu erinnern, dass Round 8 Studio und Neowiz das bis heute beste Soulslike-Spiel lieferten, das nicht von FromSoftware selbst entwickelt wurde. Das Worldbuilding, der Kampf und die Optik sind alle ausgezeichnet in Lies of P. Ein spiritueller Nachfolger der Größe von Bloodborne und Sekiro, der durchgehend seine eigene Einzigartigkeit bewahrt. Ein Spiel, das, wenn es nicht unter der Vielzahl anderer großartiger Veröffentlichungen 2023 erschienen wäre, sehr leicht an die Spitze vieler GOTY-Listen gekommen wäre. Jetzt ist es auf dem Weg, auf einer neuen Plattform verfügbar zu sein, und zum Glück kann ich, selbst mit nur kurzer Zeit, die Leistung der Nintendo Switch 2 zuLies of P zu loben.

Das heißt, wenn du im Performance-Modus spielst. Zumindest auf Handheld, wo ich bisher die meiste Zeit mit Lies of P: Complete Edition verbracht habe. Am 6. August erscheint ein Performance-Patch am ersten Tag, wenn das Spiel für die Nintendo Switch 2 erscheint, aber in dem Zustand, in dem das Spiel während meiner Vorschau war, führte der Wechsel auf Qualität sofort zu einem Bildabbruch, was ziemlich störend war, auch wenn die erhöhte visuelle Qualität schön anzusehen war. Reflexionen, Licht und Schatten sahen im Qualitätsmodus des Spiels besser aus, aber im Handheld waren die Bilder wirklich ruckelig. Im Performance-Modus hingegen ist Lies of P: Complete Edition ein unglaublich flüssiger Switch-2-Port, selbst wenn man es unterwegs spielt.

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Ich war angenehm überrascht von der flüssigen Bildrate (die sich mit dem von mir erwähnten Day-One-Patch nur noch verbessern wird), was bei herausfordernden, schnellen Kämpfen entscheidend ist. Du willst, dass deine Tode in einem Spiel wie Lies of P auf deine eigenen Fähigkeiten oder deren Mangel zurückgeführt werden, nicht auf ruckelige Frames oder Lag. Beim ersten Laden gab es einige knackende Grafiken sowie einige Einbrüche der Bildrate beim Betreten eines neuen Bereichs oder beim Ausführen großer, von der E3 inspirierter Kamerabewegungen, aber nichts hinderte mich daran, im Performance-Modus nach Belieben Puppen in Stücke zu schneiden. Ohne die verbesserte visuelle Qualität fiel es leichter, einige verschwommene, nahe Gesichter sowie einige andere Qualitätsabfälle zu erkennen, aber realistisch gesehen war das nichts, was man beim Spielen bemerkte, und Lies of P ist mit Abstand eines der bestaussehenden Spiele, die ich bisher auf der Nintendo Switch 2 gespielt habe.

Im Dock liefen sowohl der Qualitäts- als auch der Leistungsmodus für mich einwandfrei, aber einer der Hauptvorteile eines Spiels, das für die Nintendo Switch 2 erscheint (außer es ist dein einziger Gaming-Automat), ist das Portabilitätselement. Lies of P ist 2023 auf Xbox One und PS4 erschienen, daher ist es vielleicht nicht überraschend, dass das Spiel einen wirklich soliden Nintendo Switch 2-Port hat, aber es ist trotzdem etwas, das gelobt werden sollte. Außerdem stellte ich fest, dass die Konsole nicht zu heiß lief und auch nicht viel Lärm machte, während ich mit Rat herumgerastet bin. Zuerst dachte ich, die Fans würden auf voller Kapazität toben, nur um festzustellen, dass es der Lärm des Spiels war, mit Wind und Regen, die um meine rotnasige, liegende Puppe peitschten. Was ich über die Wirkung des Spiels auf die Konsole sagen kann, ist, dass es die Akkulaufzeit auf Handheld-Konsolen schnell entlädt. Etwa 60 % des Akkus meiner Nintendo Switch 2 waren innerhalb einer Stunde nach dem Spielen Lies of P: Complete Edition leer.

Sein Qualitätsmodus mag im Handheld momentan ein bisschen ein Gameplay-Todesurteil sein, aber insgesamt ist Lies of P: Complete Edition auf der Nintendo Switch 2 ein flüssiger und sehr solider Port, soweit ich das aus ersten Eindrücken beurteilen kann. Es bietet alle Gameplay-Verbesserungen seit seiner Erstveröffentlichung sowie das Overture-DLC und das gleiche befriedigende Erlebnis wie auf einer anderen Konsole oder einem PC, aber mit etwas niedrigerer Bildrate und visueller Qualität. Ich bin mehr als bereit, dieses Angebot einzugehen, wenn es bedeutet, dass ich meine Abenteuer in Krat unterwegs erleben kann.

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