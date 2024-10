Lies of P ist PlayStation 5 Pro enhanced Es wurden keine Details dazu genannt, was das bedeutet, also müssen wir es im November herausfinden.

HQ Eines der besten Soulslikes der letzten Jahre, Lies of P, bekommt ein Upgrade. Wie auf den offiziellen Social-Media-Kanälen des Spiels bekannt gegeben wurde, wurde Lies of P jetzt für PlayStation 5 Pro verbessert. Was bedeutet das genau? Nun, es wurden nicht viele Details genannt. Wir wissen, dass diese Upgrades ab dem ersten Tag der Veröffentlichung der PlayStation 5 Pro verfügbar sein werden, aber was sie enthalten, ist Spekulation. Grafische Wiedergabetreue, einschließlich Ultra-Einstellungen und 4K PSSR-Leistung, sind wahrscheinlich zu erwarten, aber es wird interessant sein zu sehen, was Round 8 Studio und NEOWIZ für uns ausgeheckt haben. Wir wissen bereits von anderen Spielen, die verbesserte PS5 Pro-Leistungsmodi wie Horizon Forbidden West, Marvel's Spider-Man 2, Dragon Age: The Veilguard und mehr erhalten.