Lies of P ist Gold geworden und kann im September veröffentlicht werden

Der September ist ohne Zweifel ein Monat, in dem sich viele von der Arbeit freinehmen, sich krank melden und/oder generell drinnen bleiben werden, um die mit Spannung erwarteten Spiele zu spielen, die nächsten Monat erscheinen, so dass einige von euch vielleicht nervös sind, weil wir noch nichts davon gehört haben, dass Starfield, EA Sports FC 24 oder Mortal Kombat 1 die Entwicklung noch abgeschlossen haben. Ich würde mir darüber nicht allzu viele Gedanken machen, aber es ist trotzdem schön zu hören, dass ein weiteres, lang erwartetes Spiel zur Veröffentlichung bereit ist.

Round 8 Studio bestätigt, dass Lies of P Gold geworden ist, was im Grunde bedeutet, dass es äußerst unwahrscheinlich ist, dass es erneut verschoben wird, sodass die Mischung aus Bloodborne und Pinocchio definitiv am 19. September auf PlayStation, PC und Xbox erscheinen wird (diejenigen, die es auf den beiden letzteren spielen möchten, können es im Game Pass erhalten).