Lies of P Hinzufügen von Schwierigkeitsoptionen neben dem Overture-DLC

The Soulslike hofft, für neue Spieler zugänglicher zu werden.

Lies of P Regisseur möchte nicht in ein bestimmtes Genre festgelegt werden

am 30. März 2025 um 14:34 NEWS. Von Alex Hopley

Obwohl es als eines der besten Souslikes überhaupt gilt, scheint es so, als ob Lies of P seinen eigenen Weg gehen will.