Lies of P hat sich 1 Million Mal verkauft

HQ

Round 8 Studio und Neowiz mussten nicht lange warten, bis sie uns sagten, dass Lies of P ein kommerzieller Erfolg war. Damals haben sie uns keine Zahlen genannt, aber das liegt daran, dass es mehr Spaß macht, mit einem beeindruckenden Meilenstein zu prahlen.

Uns wurde jetzt gesagt, dass Lies of P in weniger als einem Monat mehr als 1 Million Exemplare verkauft hat. Das ist richtig: sold, also schließt dies nicht diejenigen von euch ein, die das gute Soulslike über den Game Pass genießen. Dann ist es durchaus verständlich, dass sie immer wieder betonen, dass wir in Zukunft mehr Inhalte für das Spiel bekommen werden.